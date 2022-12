O prsa korejské ženy, glosoval Ferjenčík fotbal. Schytal kritiku své senátorky

„Argentina vs Casplár, o prsa korejské ženy,“ komentoval na Twitteru výsledek zápasu Ferjenčík, bývalý pirátský poslanec a bývalý 2. místopředseda strany.

Pojmem Casplár se přitom odkazoval na takzvanou csaplárovu past, situaci, kdy po poločase jedno mužstvo vede 2:0, kvůli čemuž nabude dojmu, že má zápas pod kontrolou. Ztratí koncentraci a umožní soupeři zápas vyrovnat nebo otočit. Právě to se stalo v neděli Francii, kterou Argentina ve finále porazila 4:2 na penalty.

Mikulas Ferjencik @Mikiferjencik Argentina vs Csaplár, o prsa korejské ženy. oblíbit odpovědět

Kritiku ale schytal za příměr, že zápas dopadl „o prsa korejské ženy“. Podle některých uživatelů výrok přispívá k objektivizaci ženských těl, když je užívá jako měřítko sportovních výsledků.

Byl Ferjenčíkův fotbalový příměr vhodný? Ano 86 %(722 hlasů) Ne 14 %(122 hlasů)

Do kritiky se zapojila i senátorka Adéla Šípová, která byla do horní komory Parlamentu zvolena právě za Piráty. „Korejské ženy se zápasem nemají žádnou souvislost. Miki, smaž to, tohle je prostě ostuda,“ napsala.

Ferjenčíka, který se bránil tím, že jde o běžně používanou fotbalovou metaforu, následně ještě vyzvala, ať příště použije jiný příměr. „Taky nekomentuju sport srovnáním s formátem penisů,“ doplnila.

Frázi „o prsa korejské ženy“ použil v kontextu sportu jako první Jaromír Bosák, sportovní komentátor a novinář České televize. Od té doby již výrok zlidověl.

Mikuláš Ferjenčík byl pirátským poslancem mezi roky 2017 a 2021, ve straně také působil jako vedoucí mediálního odboru. Před rokem ale z funkce odstoupil v reakci na volební výsledky strany.