Ministr Bek chce slučovat malé školy. Ušetří jen platy ředitelů, bouří se kritici

Snad každého ze 130 našich žáků znám jménem. Máme docela blízké vztahy i s rodiči. S učiteli řeším spoustu věcí napřímo a snažíme se všechno ve škole i v komunitě kolem ní posouvat dopředu,“ poukazuje Roman Goldbach, ředitel Základní školy Slavičín – Malé Pole. Koncem tohoto školního roku nastupuje do důchodu. „Mohlo by mi být jedno, co se školou bude dál. Ale jedno mi to není. Vypiplal jsem si to tu. A budu se za její samostatnost zasazovat, dokud to půjde,“ dodává.

Ministerstvo takový krok navrhuje u škol, které mají méně než 200 žáků a zároveň jsou druhou či další školou v obci či městě.