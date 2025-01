Bezpečností vyhláška pro školy? Je otázka, jestli je potřeba, míní Bek

Vyhodnocení situace podle Beka ukáže, zda je potřeba doporučenou metodiku změnit. „Podrobnosti a okolnosti neznám. Předpokládám, že v nejbližších dnech ty události vyhodnotíme společně s policií,“ řekl Bek pro iDNES.cz. V rámci pracovní skupiny se zástupci MŠMT sejdou jak s policií, tak se zástupci ministerstva vnitra. „Policie nám musí říct, jak probíhal jejich zákrok a jestli z toho plyne něco, co by se dalo případně upravit v bezpečnostním standardu pro regionální školství,“ doplnil.

Dokument pod názvem Minimální standard bezpečnosti vydalo MŠMT v roce 2015, jeho aktualizovanou verzi pak zveřejnilo v listopadu loňského roku. Jde o obecná doporučení, která navíc nejsou povinná. Zřizovatelé škol, tedy města a obce, se jimi řídit nemusí. Škola by musela standard dodržovat pouze v případě, že by byl uzákoněný. Podle Beka ale odborníci cestu legislativy zatím nedoporučují.

Mikuláš Bek @MikulasBek Děkuji @PolicieCZ za rychlý a profesionální zásah při dnešním incidentu na základní škole na Českobudějovicku. Díky jejich pohotovosti se podařilo zabránit tragédii a nikdo naštěstí nebyl zraněn. Velké poděkování patří také zaměstnancům školy, kteří pomohli situaci zvládnout. https://t.co/itFQ38RUwO oblíbit odpovědět

„Vyhláška je sice možná, ale experti, kteří se zabývali potřebou standard upravit, nedoporučovali žádnou legislativní formu. Uvidíme, jaké bude vyhodnocení dnešní události, jestli je potřeba něco posílit. Z popisu, který je v médiích, se mi nezdá, že by se na straně školy nebo policie stalo něco, co by nebylo správně,“ vysvětlil Bek.

„Specifická vyhláška pro školy je možná, ale je otázka, jestli je potřeba,“ míní Bek. Odborníci podle něj zatím nevidí nutnost pro samostatnou bezpečnostní vyhlášku pro školy. Metodické doporučení má podle něj upozornit na zavedené postupy. „V tuto chvíli neznám dost detailů, abych dokázal říct, zda tato kauza přináší obsahově nebo z hlediska právní normy nějaký nový impuls,“ dodal.

V pondělí došlo hned ke dvěma incidentům na školách. V základní škole v Rudolfově na Českobudějovicku mířil jeden z žáků zbraní na učitelku. Podle zdroje iDNES.cz chlapec opakovaně zmáčkl spoušť, zbraň ale nevystřelila. U sebe měl také nůž a sekyru. Třináctiletého chlapce zneškodnila sama učitelka, následně jej zadrželi policisté.

„Díky jejich pohotovosti se podařilo zabránit tragédii a nikdo naštěstí nebyl zraněn. Velké poděkování patří také zaměstnancům školy, kteří pomohli situaci zvládnout,“ napsal Bek na sociální síti X.

Policisté zasahovali také na střední škole v Ječné ulici v Praze 2. Dostali e-mailové oznámení, že jeden z žáků přinese do školy zbraň a použije ji. Policisté podezřelého plnoletého studenta zadrželi přímo ve škole, žádnou zbraň ale u sebe neměl. Mladík se přiznal, že v minulosti spolužákům vyhrožoval střelbou.