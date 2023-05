Bek nastínil nové přijímačky na střední. Žáci přestanou váhat, školu jim určí

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Digitalizaci přijímacích a maturitních zkoušek v podání Cermatu nastartoval již bývalý ministr školství Vladimír Balaš. Do vedení organizace chystající tyto testy dosadil Miroslava Krejčího, IT specialistu, který má celou transformaci zaštítit. Teprve nový šéf školského rezortu Mikuláš Bek připustil, jak by ona změna v přihláškách na střední školy mohla vypadat.