Česko by mělo dohnat svět v angličtině, učme ji od první třídy, říká ministr Bek

Navrhujete změnu výuky cizích jazyků, nově by angličtina mohla být už od 1. třídy a od 6. třídy by se přidal povinně další cizí jazyk. Už je o tom rozhodnuto?

Debata je součástí přípravy nového vzdělávacího programu pro základní školy, která by měla být dokončena do konce roku. Národní pedagogický institut provedl mezinárodní srovnání, jestli výsledky učení odpovídají obvyklým standardům. V případě prvního cizího jazyka a matematiky se ukázalo, že v posledních desetiletích míříme v České republice o úroveň níž, než je běžné v nejvyspělejších zemích. U cizího jazyka je to velmi dobře vidět, k tomu máme k dispozici srovnání evropské sítě, která zajišťuje srovnávání dat o vzdělávání. A tam se ukazuje, že Evropa se dělí na dvě části: na severu ve Skandinávii a v Pobaltí nebo na Západě, tedy například v Německu a ve Francii se v 15 letech očekává dosažení úrovně angličtiny B1 podle mezinárodního referenčního rámce pro jazyky. My jsme dosud mířili na úroveň A2, tedy o úroveň níž.

Rozumím tomu, že asociace ředitelů škol, která je tvořena řediteli škol, z níž část přestane být řediteli škol, ze slučování nemusí být nadšená. Na druhé straně jsou věcné argumenty pro slučování zcela jasné.