Povinná školní docházka by měla být delší, říká ministr školství Bek

Mikuláš Bek představil svou reformu školství. Zaměřit se chce na lepší dostupnost škol i na digitalizaci přijímacích zkoušek na střední školy. Problém vidí i v přetrvávajících sociálních nerovnostech. V Česku totiž stále hodně závisí úspěch žáka na tom, jaké má rodinné a socioekonomické zázemí.

Předevčírem jste nastínil své hlavní priority. Jednou, která se prolíná všemi stupni vzdělávání, je odstranění sociálních nerovností, tedy toho, že děti bohatších rodičů mají větší šanci. Čím to je způsobeno a jaké kroky plánujete?

Dosavadní pokusy se s tím problémem vyrovnat se pohybovaly vždy v rámci stávajícího systému a pokoušely se ladit poměrně drobnými kroky jednotlivé články vzdělávacího procesu. Ty bariéry však nejde překonat bez výraznějšího zásahu do celkového nastavení systému – od předškolního vzdělávání přes základní, střední školství až po vysoké školství a případně celoživotní vzdělávání. Změny jen v jednom článku nemají šanci na velký úspěch. Nedostatky současného nastavení vzdělávacího systému jsou názorně vidět na přechodových fázích, ať už jsou to odklady nástupu do základních škol, které v Česku dosahují obrovské výše 20 procent a v některých regionech ještě víc. Nebo to, co se děje kolem přijímání na střední školy, kde očividně poptávka neodpovídá nabídce. Systém je navíc nastavený technicky tak, že to neodpovídá dnešním možnostem.