Letošní maturity skončily pro 12,3 procenta maturantů neúspěchem, oproti loňsku jde o dvojnásobek. Jak si to vysvětlujete?

Není důvod k nervozitě. Hladina obtížnosti se drží na úrovni pocovidových let a v normě. Loňský rok byl výjimka, obtížnost matematiky byla výrazně nízká. Výkyv nastal při personálních změnách v Cermatu.

Odborníci požadují, aby se využívaly mechanismy, které zajistí, aby k výkyvům obtížnosti docházelo co nejméně. Co pro to uděláte, chcete toho vůbec dosáhnout?

U maturity existuje jakási nepodkročitelná úroveň. Proto je potřeba vážné debaty s detailní analýzou. Ale nemůžeme měnit nic nárazově, vše musí jít ruku v ruce s dalšími rozsáhlými změnami ve středoškolském studiu. Sám bych hledal cestu tak, že bychom mohli rozlišovat jakési středoškolské minimum, které by se mohlo skládat i opakovaně. A vlastní maturitu, která by měla být více v péči samotných škol.