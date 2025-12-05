náhledy
Mikulášská nadílka těšila děti v pátek 5. prosince 2025 napříč celou republikou. Tradiční trojice se objevila v centrech řady měst, nákupních střediscích či na odběrech krve. Podívejte se, jak probíhal předvečer svátku svatého Mikuláše v českých městech.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Hradcem Králové projel „mikulášský trolejbus“ a potěšil děti. Mikulášským MHD se mohli projet také lidé z Ústí nad Labem.
Autor: ČTK
Mikuláš, čert a anděl se objevili také na pražském Karlově mostě. Lidé je mohli potkat i v pražské zoologické zahradě.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
V Hradci si pro diváky v rámci mikulášsko-čertovského večera přichystali ohnivou show.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Mikulášskou nadílku v Hradci Králové dnes Andělé oživili chůzí na chůdách.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Na Mariánském náměstí v Praze rozdával Mikuláš a jeho pomocníci dětem ovoce, pamlsky a drobné dárky. Zlobivé děti mohly v nadílkách čekat například brambory nebo uhlí.
Autor: ČTK
I v Sezimově Ústí se odehrála čertovská show.
Autor: David Peltán
Mikuláše, anděla a čerta mohli lidé potkat také na Masarykově náměstí v Jihlavě v rámci adventního programu Vypečené Vánoce.
Autor: Jan Salichov, iDNES.cz
Mikuláš, anděl a čert navštívili i jihlavské obchodní centrum CityPark.
Autor: Jan Salichov, iDNES.cz
Originální mikulášská dekorace se objevila na náměstí Svobody ve Frýdku-Místku.
Autor: Darek Štalmach, iDNES.cz
Ve Fakultní nemocnici Brno měli na Mikuláše speciální odběr v kostýmech. Dárci dostali od Mikuláše nadílku. Mikulášský program se konal i brněnském divadle Husa na provázku.
Autor: Jan Vlach
Mikuláš, čert a anděl navštívili také pacienty Fakultní Thomayerovy nemocnice. Vykouzlili jim úsměv na tváři.
Autor: Fakultní Thomayerova nemocnice
Muzejní úzkokolejka Kateřina vyjížděla na tradiční Mikulášské jízdy, poslední letošní výjezdy, už před týdnem.
Autor: ČTK
Děti mikulášskou nadílku nejen dostávaly, v Tišnově na Brněnsku ji samy i rozdávaly.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA