Mikulášská trojice opět procházela Českem. Mnohde si opravdu dali záležet
Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým
Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...
Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show
Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....
Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem
Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...
Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla
Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...
Babiš oznámil řešení střetu zájmů: Vzdám se Agrofertu. Navždy
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš oznámil, jak vyřeší možný střet zájmů, do kterého by se mohl kvůli holdingu Agrofert dostat, pokud by byl jmenován premiérem. Vyhověl tak požadavku prezidenta Petra...
Uspět hned v komunálu, pak do Sněmovny. Kuba pomalu odkrývá plány nového hnutí
Jihočeský hejtman Martin Kuba chce se svým novým hnutím uspět v nadcházejících komunálních volbách. Úspěchem by podle něj byl dobrý výsledek v části velkých jihočeských měst. V parlamentních volbách...
Tři lidé zemřeli při dvou dopravních nehodách na Uherskohradišťsku
Tři lidé zahynuli v sobotu ráno při dvou dopravních nehodách na Uherskohradišťsku. V tiskové zprávě to uvedl policejní mluvčí Petr Jaroš. První havárie se stala na silnici l/50, která je hlavním...
Příměří v Gaze dosáhlo kritického bodu. Druhá fáze je na spadnutí, zní z Kataru
Příměří v Pásmu Gazy dosáhlo kritického bodu, jelikož se jeho první fáze chýlí ke konci a mezinárodní prostředníci pod vedením USA už pracují na cestě k druhé fázi, aby dohodu upevnili. V sobotu to...
Post předsedy strany PRO jednomyslně obhájil Rajchl, vyzyvatele neměl
Předsedou strany PRO se opět stal její zakladatel Jindřich Rajchl, který se letos stal jejím jediným poslancem v rámci volebního spojenectví s SPD, Trikolorou a Svobodnými. Neměl protikandidáta, byl...
Kvůli ruskému náletu musely preventivně vzlétnout české vrtulníky v Polsku
Kvůli nočnímu ruskému náletu na Ukrajinu byla preventivně aktivována kromě polského letectva i česká vrtulníková jednotka. Nad Polskem nakonec žádná vážná hrozba nenastala a jednotka se vrátila na...
Limity zdravotnictví, o kterých se nemluví, tvrdí. Dětské ozdravovny zbývají jen tři
Další zařízení pro léčbu a prevenci dětí skončilo. Zbývající se bojí o přežití. V říjnu se uzavřely brány Dětské ozdravovny Království v Nemojově na Trutnovsku, nejstaršího podobného zařízení...
Škoda po požáru pneuservisu ve Strašnicích je 200 milionů. Hořely i veterány
Noční požár pneuservisu v pražských Strašnicích způsobil škodu 200 milionů korun, sdělil mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl.
Vymřít vás nenecháme! KLDR pošle do Ruska afrodiziaka a doplňky na erekci
Rusko začne ve velkém dovážet severokorejská afrodiziaka a doplňky slibující posílení potence. Krok přichází v době kolabující porodnosti a rostoucí státní kontroly na demografickými údaji. Importy...
Češi letos nakupují dárky dříve. A preferují e-shopy
Češi se při nákupu dárků vyhýbají předvánočnímu stresu a shonu. Dárky tak nakupují ideálně s předstihem a on-line. Podle společnosti Home Credit se tak letos hlavní vrchol nákupů posunul už na přelom...
Drony povstalců zasáhly školku na jihu Súdánu, zemřelo 50 lidí včetně 33 dětí
Drony súdánských polovojenských Jednotek rychlé podpory (RSF) ve čtvrtek zasáhly mateřskou školu na jihu země a zabily 50 lidí včetně 33 dětí. Úder odsoudil Dětský fond OSN a vyzval k zastavení...
Ve věku 93 let zemřel psycholog Milan Nakonečný. Psal i o fenoménu magie
Ve čtvrtek 4. prosince zemřel psycholog, historik a profesor Milan Nakonečný, bylo mu 93 let. Byl autorem tří desítek knih z oblasti psychologie. O jeho úmrtí informoval zakladatel sítě babyboxů...
Co radši vydlabat Matterhorn? Plán na stavbu mrakodrapu v Zermattu budí vášně
Ve švýcarském Zermattu, jenž leží v údolí pod majestátní horou Matterhorn, to v posledních týdnech vře. Vášnivou diskuzi vyvolal plán na výstavbu 260 metrů vysokého věžáku za předpokládaných 500...