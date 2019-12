V pitné vodě jsou mikroplasty. Máme se jich bát? Zeptali jsme se odborníka

Co jsou mikroplasty a odkud se berou?

Jde o miniaturní plastové částice, které se dnes vyskytují ve vodě, v potravinách, v ovzduší i v půdě. Jsou velké asi od pěti milimetrů do několika málo nanometrů. Některé tedy spatříte okem, na jiné byste potřeboval mikroskop. Mikroplasty pocházejí ze dvou hlavních zdrojů. Primárním zdrojem jsou výrobky, do kterých se mikroplasty cíleně přidávají. Příkladem mohou být abrazivní částice v kosmetických přípravcích na peeling pleti. Druhým zdrojem mikroplastů je rozpad, rozklad nebo mechanický otěr plastových výrobků. Třeba pneumatik nebo plastu v přírodě.