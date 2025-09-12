Ničí je bolesti hlavy, marně shánějí lék. V Česku chybí tablety na migrénu

Ivana Lesková
  15:56
Asi milion lidí v Česku trpí migrénou, neurologickým onemocněním, které se projevuje záchvaty urputných bolestí hlavy často s pocity na zvracení i dalšími potížemi. Tisíce z nich teď mají vztek, protože nemohou sehnat léčiva, která jim pomáhají. Podle lékového ústavu i ministerstva zdravotnictví jsou dostupné náhrady. Jenže pacienti i lékárníci mají jiné zkušenosti. Jsou naštvaní, že léky chybí.

deprese

„Mám vztek. Všichni se dušovali, že léky budou, ale nejsou. Přála bych tomu, kdo je za to zodpovědný, aby alespoň jednou zažil pořádný záchvat migrény. Pochopil by, že to není legrace. Léky nutně potřebuji. A nejen já,“ říká 68letá Ivana Lukášová z Prahy.

V pátek odpoledne šla do lékárny velkého řetězce s receptem na tablety Sumatriptan, ale nepochodila. „Dopadla jsem jak sedlák u Chlumce. Balení šesti tablet s 50 miligramy účinné látky neměli od žádného výrobce. Uvažovali, že by mi dali silnější tablety, stomiligramové. Souhlasila jsem. Ale když jsem zmínila, že si je budu dělit, řekli, že to nelze. A nedali mi nic,“ líčí žena.

Migrénou trpí už 50 let, záchvaty mívá až třikrát týdně. Přicházejí nečekaně, nejčastěji ráno, takže musí mít doma tablety neustále. „Když jednu užiju, do hodiny se mi uleví. Už dříve jsem musela obejít nebo obvolat více lékáren, abych léky získala. Ale teď se situace vyhrotila tak, že je nemohu sehnat vůbec. Doma mám přitom poslední dva prášky. V pátek odpoledne k lékaři jít nemohu, půjdu až v pondělí. Snad mi předepíše jiné léčivo,“ popisuje seniorka.

Rozdíl mezi běžnou bolestí hlavy a migrénou. V čem se zásadně liší?

Ve stejné situaci je nyní řada pacientů. Mnozí žijí ve stresu a strachu, což jejich onemocnění zhoršuje.

„Jsem v panice, co teď budu dělat,“ svěřuje se padesátiletá žena ze Středočeského kraje, která trpí migrénou od 14 let a také nemůže sehnat Sumatriptan předepsaný lékařem. „Když jsem dříve měla záchvat migrény při ženských problémech, bolesti byly tak silné, že ani prášky nezabíraly. Musela jsem na kapačky. Doufala jsem, že to skončí po přechodu, což se někdy stává, ale u mě bohužel ne,“ líčí žena.

Problémy teď mívá při výraznějších změnách počasí asi třikrát za měsíc, někdy i častěji. „Budí mě to v noci. Když si vezmu prášek, do půlhodiny, nejpozději do hodiny zabere. Když ho nemám, bolí mě hlava tak silně, jako by chtěla prasknout. Kromě toho mě v té chvíli dráždí světlo i zvuky, zvracím,“ popisuje záchvaty migrény pacientka.

Vyzkoušeli už všechno a bolest neustupuje. Migrénu léčí specializovaná centra

Že léky chybí mnoha lidem, potvrzuje i předsedkyně pacientské organizace Migréna-help Rýza Blažejovská. „Je to velký problém. První signály se objevily už v létě, kdy museli pacienti včetně mě obvolávat nebo obíhat více lékáren. Dosud většinou lékárníci dokázali vydat nějaký zaměnitelný lék. Teď už ale nemají nic, takže řada lidí musí často znovu k lékařům, aby předepsali jiné léčivo. Jenže ne každému zabírá vše stejně - na někoho jiné léky nepůsobí, někdo má nežádoucí vedlejší účinky,“ vysvětluje Blažejovská.

Alternativy na trhu

Zástupci ministerstva zdravotnictví i Státního ústavu pro kontrolu léčiv na dotaz zpravodajského portálu iDNES.cz uvedli, že dodávky některých léčivých přípravků s účinnou látkou sumatriptan jsou přerušené (Sumatriptan Actavis 50 mg a Sumatriptan Viatris 50 mg), ale na českém trhu by měly být dostupné alternativní přípravky se stejnou účinnou látkou i ve stejné síle, konkrétně Frimig 50 mg, Rosemig 50 mg a Rosemig Sprintab 50 mg.

„Množství těchto léků u distributorů i v lékárnách je sice momentálně omezené, ale to neznamená, že na trhu nejsou. Jejich dostupnost v nejbližších lékárnách si mohou pacienti ověřit v mobilní aplikaci eRecept. A také lékaři vidí už při předepisování léčiv s omezenou dostupností, které lékárny v okolí je měly ještě předešlého dne skladem,“ říká ředitel lékového ústavu Tomáš Boráň.

Hrozil policií, aby získal léky. Těžce je sháníme, zlobí se lidé i lékárníci

Pokud se ukáže, že žádné balení tablet se sumatriptanem o síle 50 miligramů v okolních lékárnách není, měli by podle Boráně lékaři s pacienty prodiskutovat možnost jiné medikace.

„K dispozici jsou například přípravky se 100 miligramy sumatriptanu, které ale nelze dělit. Dále jsou na trhu nosní spreje či injekční roztoky. Lékař může zvážit také předepsání jiných typů léků ze skupiny triptanů, jako jsou Naramig, Relpax nebo Zolmitriptan Teva. Na trhu je i kombinovaný lék Frimig Duo obsahující sumatriptan a naproxen,“ dodává ředitel Boráň.

Někteří lékaři tvrdí, že zatím výrazný výpadek léků na migrénu nezaznamenali. Lékárníci však potvrzují zkušenosti pacientů.

„Sehnat padesátimiligramové tablety se sumatriptanem je problém. Daří se nám sehnat alespoň omezené množství stomiligramových, ale ty nelze dělit, takže to není adekvátní náhrada. Dostupný je zatím například sprej do nosu, ale ten nevyhovuje všem pacientům a působí jinak než tablety. Má rychlejší nástup účinku, čili pacientovi se uleví rychleji, ale na kratší dobu,“ říká lékárník Petr Krpálek z Prahy.

Změna zákona zabrání výpadkům léků. Distributoři by se zásobovali, řekl Válek

Podobně reaguje i šéf Grémia majitelů lékáren Marek Hampel, který provozuje čtyři menší lékárny v Moravskoslezském kraji. „Už minulý týden jsme si nemohli objednat u distributorů padesátimiligramové tablety Sumatriptanu, pak nám sice přišlo pár balení Frimigu, ale vše bylo hned pryč a nové dodávky objednávat v tuto chvíli nelze. Sprej objednáme, ale na rozdíl od bezdoplatkových tablet musí pacient doplácet za jedno balení 228 korun,“ upozorňuje Hampel.

A dodává, že ne všechny léky lze u všech pacientů snadno zaměnit. Přitom výrobce léku Sumatriptan Actavis má dodávky obnovit až příští rok v únoru.

Výrobní problém, nebo nízká cena?

Podle lékového ústavu stojí za výpadkem těchto léků výrobní problémy. Podrobnosti výrobci nehlásí. Podle Rýzy Blažejovské ale v okolních zemích stejné léky dostupné jsou.

„Přesnou situaci ohledně dostupnosti léků v dalších zemích neznáme. Obecně platí, že dostupnost se mezi jednotlivými státy liší z několika důvodů. Jedním z klíčových faktorů je dodavatelský řetězec, který je pro každou zemi specifický a závisí na smluvních podmínkách mezi výrobci, distributory a lékárnami v daném státě. Roli hraje i lokální poptávka,“ popisuje ředitel Boráň.

Dalším faktorem podle něj je, že k výrobě léčivého přípravku mohou výrobci používat různé léčivé látky. „Proto může v některé zemi být výpadek a v jiné ne,“ vysvětluje ředitel Boráň. A dodává, že jde o celoevropský problém, který se řeší i na evropské úrovni.

Podle mínění lékárníků je hlavní problém v nízké ceně léků na českém trhu. Za jednu tabletu platí pojišťovny deset korun. „Za tak nízkou cenu se výrobcům nevyplatí je do Česka dodávat, raději míří na trhy, kde toho prodají víc,“ říká Marek Hampel.

Výpadky léků často komunikujeme nedostatečně, míní ředitel SÚKL Boráň

I Petr Krpálek je přesvědčený, že za cenu pod výrobní náklady nikdo léky prodávat nechce. „Pokud nechceme neustále řešit výpadky léků, měly by se změnit cenová politika. Jak se ukazuje, nepomohlo ani opatření s omezenou dostupností léčiv, které mělo takovým situacím předcházet,“ dodává Krpálek.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob ujišťuje, že vedení resortu situaci s nedostatkem léků na migrénu řeší. „Aktuálně prověřujeme možností, jak zajistit dostatečné množství těchto léčiv označených příznakem „omezená dostupnost, včetně případného mimořádného dovozu cizojazyčných šarží,“ říká Jakob.

Ničí je bolesti hlavy, marně shánějí lék. V Česku chybí tablety na migrénu

