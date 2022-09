Více než v uprchlické krizi. Policisté letos odhalili osm tisíc migrantů

„Čísla zadržených cizinců razantně vzrostla, proto jsme zřídili dvě registrační místa, jedno zde v Břeclavi a další v Holešově. Obě tato místa mají kapacitu 150 lidí denně,“ uvedl denní velitel centra Roman Pittner z cizinecké policie.

Pouze za uplynulý víkend policisté na jihu Moravy zadrželi 700 nelegálních migrantů, od začátku září to je celkem 1700 lidí. Cizinecké policii vypomáhají policisté z územních odborů i policisté z Vysočiny.

„V převážné většině se jedná o muže v produktivním věku, od 20 do 40 let, potkáváme i rodiny s dětmi, ale jsou to spíše výjimky. Máme informace o tom, že tito lidé nepřichází ze země svého původu, ale převážně z Turecka, kde už nějakou dobu pobývali,“ uvedl Pittner.

I nadále platí, že Česko je pro ně pouze tranzitní země, míří dál do Německa, Rakouska, Španělska či Itálie,“ vysvětlil Pittner a doplnil, že ačkoliv policisté všem cizincům vysvětlují, že v Česku mohou požádat o mezinárodní ochranu, nechtějí tu zůstat a zemi opouštějí.

Policisté obvykle migranty odhalují v různě velkých skupinách jak při namátkových kontrolách, tak i na upozornění obyvatel kraje, kteří skupinky potkávají na silnici nebo přímo v obcích.

„Lidé obvykle zavolají na linku 158, na místo vyrazí hlídka, která prověří, zda se nejedná o nelegální migranty. Pokud ano, vyrazí z registračního místa eskorta, skupinu přiveze a začne registrační proces,“ uvedl policista.

U všech zadržených policisté zkontrolují, zda nemají zbraně a případně jim je odeberou, ostatní osobní věci jim vrátí. Ověřují jejich doklady, pokud je mají a prověřují je také podle otisků prstů, zda nepožádali o azyl v jiné zemi Evropské unie. Poté dostanou migranti výjezdní příkaz a do 30 dní mají opustit území České republiky. „Podle naší zkušenosti tak učiní bezprostředně po opuštění registračního místa,“ popsal Roman Pittner.