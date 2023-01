Cizinecká policie vyhodnotí loňský rok, přibylo vyhošťování migrantů

Například na Vysočině policie loni zahájila 239 správních řízení kvůli vyhoštění cizinců. Oproti roku 2021 je to nárůst o 85 procent. Byli to lidé pobývající v České republice bez patřičných víz, povolení k pobytu či pracovního povolení, případně byli v evidenci nežádoucích osob. Přibylo i zadržených migrantů využívajících Českou republiku jako tranzitní zemi.

Řízení o vyhoštění se podle ní nejčastěji týkalo lidí z Bangladéše, Maroka a také Ukrajiny. Víz dočasné ochrany, která lidem z Ruskem napadené Ukrajiny umožňují pobyt v České republice, vydala cizinecká policie v kraji přes osm tisíc.

Na Vysočině policie migranty zadrží většinou na dálnici D1. Cestují ukrytí v kamionech, dodávkách i v osobních autech. Do České republiky nejčastěji přijíždějí přes Slovensko a Rakousko. S 19 lidmi loni policie zahájila trestní řízení kvůli přečinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice.

Evropská pohraniční agentura Frontex loni zaznamenala 330 tisíc případů nelegálních přechodů vnějších hranic Evropské unie, což je nejvyšší počet od roku 2016 a o skoro dvě třetiny více oproti roku 2021. Skoro polovina těchto případů byla na západním Balkánu.

Přes 660 tisíc ukrajinských běženců

Dočasnou ochranu v České republice loni získalo 473 216 ukrajinských uprchlíků před válkou. Víc než polovina z nich do konce března, pak už měsíční počty převážně klesaly.

Víza dočasné ochrany umožňují držitelům přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce v České republice. Ještě v únoru je dostalo několik tisíc Ukrajinců, do konce března počet vyskočil na téměř 252 tisíc. Za duben přesáhl 67 tisíc, za květen byl zhruba 42 600. Proti předchozímu měsíci se pak počet udělených víz zvýšil jen v srpnu, v ostatních měsících postupně klesal. Za prosinec víza poprvé získalo méně než 10.000 ukrajinských uprchlíků.

Podle odhadů ministerstva vnitra se zhruba pětina ukrajinských uprchlíků už z Česka vrátila domů. Zatím se také nenaplnily předpovědi, že s nastupující zimou se mohou do zahraničí vydat Ukrajinci, které ruské útoky na infrastrukturu připravují o teplo, elektřinu a vodu.

Cizinecké policii se od začátku bojů přihlásilo 662 358 běženců z Ukrajiny, vyplývá z čísel ministerstva vnitra. Víc než pětina z nich do konce března, přes půl milionu se počet dostal koncem září. Cizinecké policii o sobě musejí uprchlíci dát vědět do tří dnů od příjezdu do České republiky, v posledních sedmi dnech to udělalo 17 008 z nich. O týden dřív jich bylo 12 666. Ohlašovat se nemusejí děti do 15 let, které tvoří mezi běženci asi třetinu.

Česko přiznává uprchlíkům dočasnou ochranu zatím do konce března. Sněmovna v polovině loňského prosince schválila návrh, který ochranu podle dohody EU prodlužuje o rok. Úřadům to umožní zjistit přesnější údaje o tom, kolik uprchlíků se v Česku skutečně nachází. Žadatelé o prodloužení dočasné ochrany se totiž budou muset do konce března elektronicky zaregistrovat. Senát bude o předloze rozhodovat zřejmě před polovinou ledna.