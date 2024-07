Italská dohoda s Albánií o migrantech? Evropa to bedlivě sleduje, říká expert

„Základem australské protiimigrační politiky se stalo bezpečné odstranění plavidel z australských vod s cestujícími a posádkou vrácenými do zemí jejich odjezdu“. To je podle Víta Novotného v evropském právním systému nemožné. „Možnosti evropských pohraničních stráží navracet svými vlastními plavidly migranty přímo do zemí, ze kterých odpluli, jsou z právních důvodů prakticky nulové.“

„V soudním procesu proti italské pohraniční stráži v roce 2012 rozhodl Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, že praktika vracení je nelegální a že to Italové zkrátka nesmí dělat. Takže máme rozhodnutí, kterým se řídí všichni Evropané.“ Další rozdíl je podle Víta Novotného i v tom, že se Austrálie ve srovnání s Evropou musela potýkat s výrazně menším počtem nelegálních migrantů.

Německo je stále magnetem

Nejvyšší počet žádostí o azyl v rámci Evropské unie stále připadá na Německo. „Hlavním důvodem jsou bezesporu velmi štědré sociální dávky. I když v současnosti určitě ne jediným. V Německu je už hodně diaspor, a to láká ty další příchozí.“ Změnit svou sociální politiku se ale podle hosta Rozstřelu Německo zatím nechystá. A to i přes fakt, že vysoké sociální dávky navíc demotivují uprchlíky zaplnit volná místa na pracovním trhu.

„V Německu na to téma panuje velmi ostrá politická diskuze. Vzhledem k historii Německa je to ale dost složité. Tabu, která se v německé veřejné debatě uplatňují, jsou stále velmi silná. I proto je pro německou společnost, která je navíc už ze své podstaty poněkud rigidní, těžké otočit kormidlo. Ale myslím si, že v dlouhodobém horizontu se ta situace také změní.“

Výrazné úsilí evropské diplomacie v současnosti směřuje podle Víta Novotného k tomu, aby severoafrické země měly také svůj zájem na zastavení obchodu s nelegální migrací. „Cílem je, aby z jejich břehů nikdo neodplouval. Těm lidem hrozí smrt, ta cesta je opravdu nebezpečná. A pak jsou tu politické důsledky jejich příchodu do Evropy. I proto byla před několika týdny předsedkyně evropské komise Ursula von der Leyenová v Egyptě, kde na toto téma jednala s prezidentem Sísím. Loni v létě došlo k dohodě s Tuniskem, které v letech před tím také využívalo nelegální migrace k vyvíjení tlaku na EU.“

„Takže ze strany evropských politických špiček se pracuje na tom, aby došlo k vyřešení tohoto problému. V dlouhodobém měřítku si ale myslím, že bude muset Evropa ještě změnit svoje zákony tak, aby umožňovaly národním pohraničním strážím lépe čelit nelegální migraci,“ dodává Novotný.

Klíčové je zachovat otevřené hranice

Největším problémem v souvislosti s nelegální migrací je podle hosta Rozstřelu rozlišení toho, kdo má šanci dostat azyl a kdo nikoliv. A kde tuto proceduru udělat. „Nový migrační pakt proto zavádí institut hraničních azylových procedur. Ty se velmi pravděpodobně budou provádět někde na pobřeží jihoevropských zemí. Tam se bude přezkoumávat, zda jisté kategorie příchozích vůbec mají šanci na azyl.“

„Také teď čekáme, jak bude fungovat dohoda Itálie s Albánií o záchytném centru na albánském území, kterou uzavřela Giorgia Meloniová. Mimochodem podle mých informací se vyjednávání této dohody drželo dlouho v tajnosti právě kvůli tomu, aby nedošlo na italské straně k přílišným diskuzím, která by mohla tento plán poškodit. Nyní se pracuje na zbudování dvou center, která by měla mít kapacitu 36 000 míst ročně. Myslím, že se opět objeví námitky od pozorovatelů lidskoprávních organizací, ale protože jde o území, které si Itálie pronajímá, tak vše bude probíhat podle italských zákonů. Z právního hlediska by to tedy mělo být ošetřeno.“

