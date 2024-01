Zvýšila se migrace? Policejní prezident vyhodnotí hlídání hranic

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Momentálně se záchyty pohybují v jednotkách týdně, uvedl mluvčí cizinecké policie Josef Urban minulý týden. Kontroly na hranicích začaly loni 4. října. Zatím není jasné, do kdy budou trvat.

Urban uvedl, že je na hranicích nasazeno zhruba 176 policistů. „Tento počet se může samozřejmě flexibilně měnit v závislosti na aktuálním vyhodnocení situace. Obecně se dá říci, že policisté slouží v rámci řádné pracovní doby. V odůvodněných případech je samozřejmě využívána i možnost přesčasů,“ sdělil Urban.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) pro iDNES.cz uvedl, že zatím není možné od kontrol upustit do té doby, dokud i další státy Visegrádské skupiny kontroly nezruší. Pokud by se tak stalo, převaděčské gangy a trasy by se koncentrovaly právě do Česka.