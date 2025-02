Bez reakce Česko zahltí migranti. Politici líčí, co dělat, pokud Merz splní slib

17:07

Když koncem ledna ve vrcholící kampani otřásl Německem další ze série útoků nelegálního žadatele o azyl, slíbil lídr CDU/CSU Friedrich Merz v případě zvolení kancléřem tvrdou reakci. Hned první den plánoval zavést trvalé kontroly na hranicích se všemi sousedy. Jelikož o víkendu uspěl a míří do čela vlády, zeptala se redakce iDNES.cz politiků, co by zavedení trvalých kontrol přineslo.