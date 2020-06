Že jsme na kopci nepomohlo, náhle kolem plavala auta, vypráví starosta

Jak moc pro vás povodeň byla překvapivá?

Nikdo ze starousedlíků nic takového nepamatuje. Ještě před týdnem, když povodně byly jinde, jsme si říkali, že my jsme na kopečku a nás se to netýká. Nikdy jsme nic takového tady nezažili.

Co se tady přesně odehrálo?

Já jsem hlavně ani v tu chvíli nebyl na Míčově. Voda se sesbírala, během asi čtvrt hodiny to vystoupalo na metr a půl, bylo to hrozně rychlé. Jednu paní z vedlejší obce to překvapilo na zahradě. Po pás byla zatopená, odvážela ji záchranka, protože si rozbila hlava, ale naštěstí je v pořádku. Paní z nejvíce postiženého baráku, tu tahal soused oknem.

V baráku už byla laguna a naštěstí soused, který měl zničenou jen zahradu, jí pomohl, protože bouchala na okna a on nevěděl, co se děje. Naštěstí máme místní hasiče. Sice nejsou vybavení na povodně, protože nejsme v povodňové oblasti, takže máme pouze jedno naftové čerpadlo, ale jsme rádi i za to, protože první hodiny tu ani nešla elektřina a nebylo by to čím čerpat. Naštěstí pak přijelo šest jednotek hasičů z okolních obcí a dostali jsme i nabídky ze vzdálenějších obcích, ve kterých to slyšeli v rádiu nebo v televizi. Teď budeme muset ještě shánět vysoušeče vlhkosti.

Máte už vyčíslené škody?

Ještě je spočítané nemáme. Na obecním majetku snad nebudou ani tak velké, ty budou spíš v okolních místních částech. Například v Sušicích nám vyskákaly kanály, utrhlo to silnice, což samozřejmě pro nás nebude malá investice. Takže s tím nějaké náklady budou.

Plánujete finanční pomoc lidem?

Určitě s tím počítáme. Neseznamovali jsme je ještě s konkrétní podobou, ale zřejmě jim pomůžeme uhradit náklady na likvidaci škod.

Zajišťovali jste pro někoho náhradní ubytování?

Evakuováno bylo deset lidí, ti byli v kulturním domě. Z místní hospody se o ně starali, zařídili jsme z obchodu potraviny pro hasiče a další, kdo tu pracovali. Ubytování zařizovat nemusíme, všichni si ho zajistili po příbuzných a známých. Nicméně máme tady jedno rekreační zařízení, jehož majitel nám nabídl, že zájemce zadarmo ubytuje. Zatím zájem nebyl. Nabídnuto jim to ale bylo a nabídka platí dál.

V noci budete hlídat u rybníka, proč?

Předpokládáme další srážky. Máme od majitelů svolení, že můžeme snížit hladinu, i když je to chovný rybník. Za této situace bychom ho mohli vypustit úplně, ale musíme opatrně, abychom to tu nevyplavili znova. Zůstane tu i policie hlídat domy, kdyby někdo něco potřeboval.

V neděli dopoledne, kdy voda Míčov vyplavila, jste byl zrovna v Krkonoších. Co jste si pomyslel, když vám to zavolali?

Přišla mi zpráva od matky, která se divila, že jí nezvedám telefony. Zavolal jsem zpátky domů, co se děje. Pak jsem volal místostarostce. Ta mi sdělila, jak to u nás vypadá a jaké silnice jsou neprůjezdné. Domluvili jsme se s hasiči a policií. Zajistili jsme, aby byl přístupný obchod, abychom mohli zásobovat potřebné pitím a potravinám. Každopádně nejdřív jsem myslel, že se vyplavily jenom sklepy. Že vyčerpáme vodu ze tří sklepů, a pak jsem zjistil, že tu plavou auta.