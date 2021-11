Kdyby Andrej Babiš v roce 2008 věděl, že za pár let půjde do politiky a jaké trable mu způsobí Čapí hnízdo, radši by si uřízl ruku, než aby jeho firma žádala o dotaci 50 milionů. Kdyby Petr Arenberger věděl, jak se budou pitvat jeho majetkové poměry, nešel by dělat ministra zdravotnictví. To samé teď pochopil i Věslav Michalik.

Jeho prvním problémem bylo, že měl být ministrem průmyslu, ale přes investiční fond vlastní státem dotované solární elektrárny.