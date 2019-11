Končí hlasování o odvolání Michálka, kterému část Pirátů vyčítá šikanu

Mluvčí Pirátů Karolína Sadílková iDNES.cz řekla, že výsledky strana zveřejní do půl jedenácté večer.



„To, v čem žiju, je trvalý nátlak a obviňování. Chování Jakuba Michálka je to, co mi bere chuť i sílu nadále pro Piráty pracovat. Stojí mne velké úsilí tyhle jeho projevy ustát,“ zdůvodnila svůj podnět k sesazení Michálka na veřejně přístupném diskusním fóru Pirátů vedoucí personálního odboru Pirátů Jana Koláříková. „Dostal mě do stavu, kdy se klepu a zvedá se mi žaludek kdykoli s ním přijdu do kontaktu,“ popsala jednání s Michálkem.

Podpořil ji také místopředseda strany a europoslanec Mikuláš Peksa, který tvrdí, že by rezignoval na svou stranickou funkci, když Michálek nepadne.



„Nikoho jsem nešikanoval. Mám vysoké nároky na výkon lidí. „Je pravda, že jsem na lidi tvrdý, ale současně nejsem bezohledný,“ reagoval Michálek. Snahu sesadit ho spojil s tvrdým vyjednáváním o rozpočtu Pirátské strany na příští rok. Má na starost stranickou kasu a řekl, že musí činit některá nepříjemná rozhodnutí.

Svou funkci místopředsedy si chce Michálek zatím udržet i tím, že prohlásil, že v lednu na jednání celostátního fóra Pirátů už na pozici místopředsedy strany znovu kandidovat nebude a soustředí se na funkci šéfa poslaneckého klubu.

„Nebudeme si nic nalhávat. Jakubovy silné stránky jsou pracovitost, tvrdost ve vyjednávání. Na druhou stranu sociální vazby nebo empatie není silnou stránkou Jakuba Michálka,“ hodnotí Michálka šéf Pirátů Ivan Bartoš.



Členové strany mohou vybírat ze tří možností. Hlasovat mohou pro a proti odvolání Michálka nebo pro možnost odročení projednávaného rozhodnutí na jednání celostátního fóra, které se uskuteční v lednu v Ostravě.