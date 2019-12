Michálek se omluvil TOP 09. Kalousek je pro opozici překážka, míní však dál

„Svůj výrok z minulého týdne k TOP 09 jsem nemínil jako osobní útok. Chápu, že jej tak lze vnímat a za to se omlouvám,“ uvedl Michálek na svém twitterovém profilu. Podle jeho vysvětlení slova o tom, že by TOP 09 měla zaniknout byla spíše politologickou úvahou, než vážně míněnou výzvou.

Michálek ale opět kritizoval zakladatele a bývalého předsedu TOP 09 Miroslava Kalouska: „Zároveň trvám na tom, že pan Kalousek výrazně snižuje šance celé opozice na úspěch,“ uvedl.

Jakub Michálek (Twitter) @JakubMichalek19 Svůj výrok z minulého týdne k @TOP09cz jsem nemínil jako osobní útok. Chápu, že jej tak lze vnímat a za to se omlouvám, byla to jen politologická úvaha v reakci na dotaz novináře. Zároveň trvám na tom, že pan Kalousek výrazně snižuje šance celé opozice na úspěch 15 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Kalousek v reakci napsal, že odmítl pozvání několika médií na duel s Michálkem. „Nebojím se diskuze. Nechci participovat na odvádění pozornosti od zásadního problému naší země,“ vysvětlil na svém twitterovém účtu a pro iDNES.cz uvedl, že už se k věci nechce dále vyjadřovat.

Spor mezi Michálkem a TOP 09 rozpoutal rozhovor předsedy poslaneckého klubu Pirátů pro Aktuálně.cz. V rozhovoru uvedl, že možná široká volební spolupráce opozičních stran proti hnutí ANO je prakticky vyloučená. „Myslím si, že TOP 09 by měla zaniknout a uvolnit potenciál pro další subjekty,“ řekl Michálek.

V rozhovoru se opřel také osobně do Kalouska. Zakládající člen TOP 09 by podle něj měl jít do ústraní. „V okamžiku, kdy jednu z nejmocnějších funkcí má pan Kalousek, je nemožné, abychom prosadili jakoukoliv alternativu, protože pan Babiš to bude vždy svádět na pana Kalouska,“ uvedl místopředseda Pirátů.

Spor mezi Piráty a TOP 09 v současnosti hýbe i pražskou koalicí. Krajský výbor TOP 09 v Praze v pondělí večer vyjádřil na mimořádném jednání nedůvěru pražskému primátorovi Zdeňku Hřibovi. Primátor podle výboru neplní koaliční program a nedostatečně řídí hlavní město.