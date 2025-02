Za názory se lidi vyhazovat nebudou, hájí Zuna výpověď bez udání důvodu

Výpověď bez udání důvodu nemá podporu ani všech stran ve vaší koalici SPOLU, lidovci včetně ministra práce Mariana Jurečky jsou proti. Proč ji i tak chcete prosadit?

Ještě v rámci přípravy flexinovely jsme to řešili napříč všemi koaličními politickými stranami a určitá shoda tam byla. Výpověď bez udání důvodu je ale mediální zkratka, která není zrovna líbivá. Já říkám, že je to jednostranná výpověď s dvojnásobným odstupným. Po mediálním šumu se od návrhu některé koaliční strany odvrátily, nicméně my za TOP 09 a ODS jsme přesvědčeni, že by pomohl flexibilitě pracovního trhu a promarnili bychom příležitost, kdybychom se nepokusili koaliční partnery přesvědčit. Ale už bereme jako fakt, že šance na prosazení je minimální.