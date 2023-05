Propustili jsme lidi, splatili dluhy, nyní ČSSD restartuju, řekl v Rozstřelu Šmarda

Michal Šmarda odmítá, aby jeho strana směřovala jiným než „sociálně demokratickým“ směrem. Odmítá příklon ke komunistům, ke konzervativní levici nebo k liberálům.

Musíme se lidem omluvit

„Sociální demokracie je tady 145 let. A když budujete jeden organismus, jedno společenství, tak přitom naděláte řadu chyb,“ popisuje svou vizi Šmarda.

„Sociální demokracie za posledních pár let byla veřejností vnímána hlavně v souvislosti s chybami. Neustále jste slyšeli tu něco o korupci, tu něco o neúspěších, tu o špatných kompromisech, tu o snaze získat pozice za každou cenu.“

„A málo se mluvilo o těch pozitivních věcech, a přitom těch pozitivních věcí bylo strašně moc,“ míní předseda sociální demokracie. „Současná pravicová vláda ruší celou řadu vymožeností, které zavedla právě sociální demokracie, za které bojovala celých těch 145 let.“

„A já si restart představuji tak, že přiznáme chyby. Pokud je to možné, tak se za ně omluvíme a hlavně je odčiníme, poučíme se z nich a už se k nim nebudeme vracet, zkrátka uděláme za nimi čáru. A to je to, o co se poslední rok a půl snažím,“ říká šéf ČSSD.

„Zároveň chci jasně deklarovat, že sociální demokracie už nikdy nebude vstupovat do vlády vchodem pro služebnictvo,“ říká Michal Šmarda s narážkou na postup minulého vedení strany v čele s Janem Hamáčkem, který prosadil koalici s ANO.

Nesmí nám jít o křesla

„Pokud by sociální demokracie měla někdy vstupovat do vlády, tak pouze hlavním vchodem, to znamená tak, aby v ní měla důstojnou pozici. Už nikdy nebudeme znovu, neustále dokola, překračovat naše červené linie jenom proto, abychom si udrželi pár ministerských křesel. Nic takového se už od nás lidé nedočkají,“ pokračuje Šmarda.

„Sociální demokracie často tolerovala to, že byly přijímány věci, které měly devastující účinky nejenom na veřejné rozpočty, ale i na životy lidí. Sociální demokracie se proti tomu nedokázala dostatečně razantně ozvat. To byl například daňový banditismus, který udělala ODS, ANO a SPD těsně před minulými volbami,“ naráží šéf strany na zrušení superhrubé mzdy, které podle něj zvyšuje každoročně schodek státního rozpočtu o více než 100 miliard korun.

Do vlády už nebudeme vstupovat vchodem pro služebnictvo, řekl v Rozstřelu Michal Šmarda.

„To jsou peníze, které teď chybí. A právě kvůli tomu se teď musí šetřit na důchodech. Kvůli tomuto banditismu vláda vymýšlí způsob, jak osekat platy ve veřejné správě. Kvůli tomu vymýšlí způsoby, jak zdražit léky, zdražit nápoje, zdražit spoustu dalších věcí, například i vodné a stočné, což samozřejmě bude velmi negativně dopadat zejména na ty nejslabší, a to je velmi špatné,“ myslí si Šmarda.

Podle něj teď ve Sněmovně chybí opoziční strana, která by se proti tomu ostře postavila. Kritiku ANO a SPD přitom Šmarda považuje za pokryteckou, neboť tyto dvě strany spolu s ODS zrušení superhrubé mzdy ve Sněmovně protlačily.

Selhal „malý stát“ i „stát jako firma“

Podle něj selhaly dvě koncepce řízení státu. „Selhala politika, která říkala, že se má stát řídit jako firma. A v tuto chvíli selhává politika, která říká, že stát má být malý a ještě menší. A my přicházíme s úplně novou vizí: stát se má řídit jako obec.“

„V této naší vizi každý nese odpovědnost za to, co dělá. Každý okamžitě skládá účty ze své práce. My máme celou řadu úspěšných komunálních politiků, v Čechách nebo na Moravě, po celé republice. Některé z nich představíme na červnovém sjezdu v Plzni i po něm. A chceme, aby tyto tváře, které mají zkušenosti z komunální politiky, přenesly svůj příběh a svou vizi do politiky centrální,“ říká Šmarda.

„V komunální politice máte jednu obrovskou výhodu. Když něco zkazíte, tak se to okamžitě projeví, okamžitě vás seknou. A naopak, když něco uděláte dobře, tak se to také okamžitě projeví, okamžitě vás někdo pochválí, okamžitě dostanete od lidí zpětnou vazbu. A teď se podívejte na ty dlouhé diskuze v centrální politice,“ popisuje šéf ČSSD.

„Když vidíte, jak jsou ti lidé schopni měnit daňové sazby, aniž by vysvětlovali, proč to tak má být. Dokáže třeba někdo rozumně vysvětlit, proč má být jiná daňová sazba na časopisy a jiná na noviny?“ ptá se šéf ČSSD, který je zároveň starostou Nového Města na Moravě.

Nesmíme být sektou

„Nedokáže! A přesto to prochází, vláda to schvaluje, a přitom to neumí vysvětlit. Opozice křičí, že je to špatně, ale neřekne, proč je to špatně. Ti lidé jsou zaklesnutí ve svých táborech, křičí na sebe, ale nikdo nemá potřebu vysvětlit lidem, proč se ty kroky dějí, a to je něco, co my umíme, umíme to právě z komunální politiky, umíme to díky tomu, že jsme dennodenně v kontaktu s lidmi,“ míní Šmarda.

V rámci restartu možná změní strana své logo, ve hře je i drobná úprava názvu. Ale od sousloví „sociální demokracie“ se Šmarda rozhodně odvracet nehodlá. Pod historickou značkou chce kandidovat i ve volbách do Evropského parlamentu v příštím roce.

Totéž platí i o následných krajských volbách, i když v tomto případě se nebrání úspěšným koalicím ČSSD s jinými stranami, které se již v minulosti osvědčily, například v Pardubickém kraji, který vede sociálnědemokratický hejtman Martin Netolický.

Podle něj se sociální demokracie nesmí stát sektou, kdy předseda rozhoduje o tom, který zasloužilý straník bude kandidovat ve volbách. „Musíme se otevřít tomu, aby s námi na naši kandidátku šli lidé z levicového prostředí, sociálně odpovědní odboráři nebo zástupci jiných politických stran. Abychom společně dokázali vytvořit alternativu jak k současné vládě, tak k současné sněmovní opozici, protože to, co se děje v parlamentu dnes, to lidem skutečně žádný užitek nepřináší.“

Žádné dluhy a sponzor Barta

Michal Šmarda pak v Rozstřelu hovořil o tom, jak je na tom sociální demokracie se svými dluhy. „To byla jedna z nejtěžších věcí, se kterou jsem se jako předseda musel vypořádat. Příjmy se nám propadly o 80 procent. Dlužili jsme skoro čtvrt miliardy korun. A my jsme se s tím vypořádali. Dnes má sociální demokracie naprosto minimální míru zadlužení v řádu jednotek milionů.“

„Hospodaříme tedy s běžným kontokorentním úvěrem. Museli jsme ale kvůli tomu nejprve prodat jednu budovu, což umořilo dluh. A za druhé jsme osekali výdaje. A to pro mě bylo extrémně těžké rozhodování. Museli jsme se rozloučit se čtyřiceti zaměstnanci. To znamená, že dnes pro sociální demokracii pracuje pouze 20 lidí,“ hodnotí oddlužení ČSSD Šmarda.

Sociální demokraté v tuto chvíli uvažují i o tom, že by do stranických financí mohli vystoupit soukromí sponzoři. Michal Šmarda v Rozstřelu přiznal, že o finanční podpoře uvažuje například investor do IT a miliardář Jan Barta.

Jan Barta je slušný člověk, ale nikdy nebude ovlivňovat naši politiku, slibuje Michal Šmarda.

„Tak za prvé je to nepochybně slušný člověk, za druhé má čisté peníze, za třetí, pokud bude ochoten sociální demokracii podpořit, tak skutečně může, ale pak zde platí čtvrtá a pátá podmínka. Tedy že nikdy nebude mít vliv na naši základní politiku a nebude moct ovlivňovat naši činnost a naše rozhodování,“ objasňuje svůj postoj Šmarda.

„Zkrátka může naši politiku sledovat stejně jako kdokoliv jiný, a pokud s ní bude spokojen, pokud s ní bude souznít, tak nás podpoří, my za to budeme rádi, ale nikdy si nás za to nekoupí,“ uzavírá Michal Šmarda s tím, že se sociální demokraté chtějí zaměřit i na drobné sponzorské dary, které se v minulosti osvědčily například v USA během kampaně Bernieho Sanderse.

Jaký je vztah současné ČSSD k jejím bývalým předsedům Miloši Zemanovi a Jiřímu Paroubkovi? Odmítá sociální demokracie spolupracovat s levicovými osobnostmi, které zastávají prokremelské postoje? S kým by si dokázala jeho strana představit koaliční vládu? A platí stále zákaz vládní spolupráce s komunisty? I o tom hovořil Michal Šmarda v Rozstřelu.