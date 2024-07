Chyba v případu s Redlem? Jednání o obžalobě v kauze Dozimetr bude neveřejné

Kdo je kdo v kauze Dozimetr Michal Redl – zlínský podnikatel, podle policie hlava celé skupiny. Petr Hlubuček – bývalý politik za STAN, náměstek pražského primátora. Redlova spojka do politiky a do dopravního podniku. Zakaría Nemrah – podnikatel, který zajišťoval některé kontakty. Žádá o dohodu o vině a trestu. Pavel Kos – důvěrník Michala Redla. Byl na většině schůzek. Pavel Dovhomilja – podnikatel v IT, který dohlížel na zakázky. Žádá o dohodu o vině a trestu. Ivo Pitrman – Redlův řidič, který je obžalován proto, že se účastnil schůzek a dělení peněz. Matěj Augustín – bývalý ekonomický ředitel dopravního podniku. Podílel se podle policie na ovlivňování zakázek. Dalibor Kučera – bývalý šéf právního oddělení dopravního podniku, obžalován je proto, že se měl podílet na ovlivňování zakázek.