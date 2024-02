Potíže eDokladů odvrátily pozornost od auditu o čachrech na SÚKL, míní poradce

Bláha se v pořadu zastával Digitalizační a informační agentury (DIA). Podle něj se nyní její projekty více kontrolují, jak fungují a kde se mají zlepšit, což se ve funkčnosti propíše až za delší dobu.

„U eDokladů víme, že máme zastaralé základní registry. Hardware, na kterém to běží, jsou starší než notebooky v celé této budově. Změna probíhá, už se vysoutěžil nový dodavatel,“ podotkl Bláha.

Připomněl situaci, kdy na konci ledna při vyzvedávání léků na recept prostřednictvím občanského průkazu mohli mít lidé potíže kvůli problémům s identifikací osob v základních registrech.

SÚKL uvedl, že v souvislosti se spuštěním mobilní aplikace eDoklady, ve které se lidé ve velkém registrovali, je téměř nedostupná identifikace osoby v základních registrech a přes Identitu občana, kterou využívá i eRecept. Bláha toto vysvětlení ale odmítl.

„To, co SÚKL nahlásil, se netýkalo spuštění eDokladů. Nebyl tam problém se základními registry. Není jasné, v čem byl problém. Chvíli trvalo, než si to kolegové mezi sebou řekli. Má osobní verze je to, že ten samý den vyšla dost negativní zpráva o auditu SÚKLu o tom, jakým způsobem se tam čachrovalo s IT zakázkami,“ poznamenal Bláha.

Odvést pozornost od auditu

Podle Bláhy mohl údajný problém s eDoklady pomoci snížit pozornost od auditu. Dodal, že při výpadcích obvolávala DIA lékárny, ve kterých jim sdělili, že s registry problém nemají.

Audit vypracovaný renomovanou auditorskou firmu KPMG odhalil, že téměř čtyřicet čtyři zaměstnanců ústavu, který nakládá s více než 700 miliony korun ročně, může být ve střetu zájmů, protože mají živnost nebo jsou vlastníci soukromých firem.

Dále při zadávání IT zakázek vybíral jen z jedné nabídky, ačkoli má osm svých vlastních programátorů a další zaměstnává externě. Audit si objednala loni v říjnu bývalá ředitelka Kateřina Podrazilová, která ovšem ve funkci skončila dva dny poté, co s jeho výsledky seznámila zaměstnance.