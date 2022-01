Kandidátku na šéfku Pirátů mrzí, co způsobilo její komunistické přesvědčení

Velkou pozornost totiž vzbudilo, když v diskusi na internetovém fóru Pirátů napsala: „Moje vnitřní přesvědčení je komunistické, ve smyslu původním (demokratickém).“ Za ideální považuje liberálně socialistický chod světa.

Bývalý poslanec Mikuláš Ferjenčík na Facebooku zveřejnil anketu ohledně možného zvolení Michailidu do čela strany s dotazem, zda strana její komunistické přesvědčení.

„Jdi do pr..., poškodil jsi stranu mnohem víc, než kdy dokáže Janka, a na rozdíl od ní, která dobrovolnicky maká dnem i nocí na tom, aby se nám to kvůli takovým, jako jsi ty, nerozpadlo pod rukama, se jen sápeš po placených místečkách,“ pustila se kvůli tomu do Ferjenčíka na pirátském fóru europoslankyně Markéta Gregorová.

Michailidu nebyla pro vytvoření koalice se Starosty ani vstup do vlády. „V posledním roce jsme jako strana hodně vsadili na pomyslného pragmatického koně a tato sázka nám nevynesla to, co jsme chtěli,“ napsala také na stranickém internetovém fóru Michailidu. Strana má podle ní mít v čele někoho, jehož prioritou je zachovat pirátské hnutí.

„Zdravím všechny bytosti celostátního fóra,“ zahájila svůj projev před volbou šéfa Pirátů Michailidu, která se narodila v Karviné do řecko-české rodiny. Členkou Pirátů je od roku 2012 a dříve byla i místopředsedkyní strany. Připravovala programový bod Psychotropní látky a stala se v tomto bodě zástupkyní garanta. Od roku 2020 vede tým Návykové chování.