Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Silná navenek, vyčerpaná uvnitř. Když kvůli očekávání okolí zapomínáme na sebe

  11:00
Tlak okolí dnes přichází ze všech stran – z práce, rodiny, sociálních sítí i z naší vlastní hlavy. Neustálé porovnávání a očekávání druhých nenápadně formuje naše sebevědomí, vztahy i psychiku. Jen málokdo ale přizná, jak moc ho to ve skutečnosti vyčerpává.

Do podcastu Příběhy duše přijala pozvání Michaela Tomanová, Miss Universe Česko 2025 a také výzkumnice, doktorandka 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, zabývající se metabolickým zdravím lidí s HIV. Spolu s ní u stolu zasedla i Alexandra Udženija, náměstkyně primátora hlavního města Prahy, která se dlouhodobě věnuje podpoře i osvětě duševního zdraví a mimo jiné pomohla iniciovat vznik příspěvkové organizace Zahrada pro duši.

Michaela Tomanová
Michaela Tomanová v podcastu Příběhy duše
Alexandra Udženija a Michaela Tomanová
Natáčení podcastu Příběhy duše
30 fotografií

Iluze, že musíme stihnout vše

Michaela je maminkou dvouleté holčičky, Alexandra dvou již dospělých dcer. Obě se shodují, že ukočírovat rodinný život s kariérou, je leckdy nad jejich síly. „Mně bohužel připadá, že přispívám k narativu toho, že žena zvládne všechno, ale to nikdy nebyl můj cíl,“ říká Michaela Tomanová, která propojuje vědu a zdravotnictví se světem krásy. A i díky svému postavení v modelingu napomáhá destigmatizovat HIV pozitivní.

„Tři týdny předtím, než se mi narodila dcera, jsem dostala grant od Univerzity Karlovy, a tak jsem nemohla říct ne. Grant nešel ani odložit, takže já ještě v šestinedělí musela posílat finanční plán,“ vzpomíná Michaela na chvíle, kdy se sama cítila pod tlakem nejvíc.

Na podobné životní období vzpomíná i Alexandra Udženija, která při ohlédnutí zpátky nechápe, jak mohla zvládat aktivní politickou kariéru s péčí o tehdy dvě malé dcery. „Politika je veřejná služba, hlavně na té komunální úrovni, jste prakticky pořád v pohotovosti a lidé vás očekávají, že budete 24/7 k dispozici. Dnes si často kladu otázku, na čí úkor jsem to celé zvládala. Bylo to na úkor dětí, mých rodičů, celého osobního života? Nevím, odpověď na to zatím nemám,“ přiznává politička.

Sociální sítě jako zdroj tlaku

Řeč byla také o nebezpečí sociálních sítí u mladistvých. Potvrzuje ji i Alexandra Udženija, která stojí za projektem Zahrada pro duši a psychosociálním modulem v mobilní aplikací Záchranka, který řeší i potíže psychického rázu. „Generace, která už s mobily vyrostla, se často doma rodičům bojí přiznat, pokud jim na sítích někdo vulgárně nadává či vyhrožuje. Řada mladých lidí, kteří skončí v některém z našich zařízení, jsou obětí šikany na sociálních sítích, za kterou se stydí a zároveň se často obviňují, že udělali něco špatně. Na ty mladé lidi je to obrovský tlak,“ vyjmenovává případy ze své praxe.

Své si užila i Miss Universe Česko, když odletěla Českou republiku reprezentovat na Miss Universe do Thajska. Kdosi z jižní Asie ji začal vydírat a vyhrožovat zničením jména a reputace, pokud mu nejkrásnější Češka nepředá požadovaný obnos peněz. „Okamžitě jsem to začala řešit s tamní policií, pro kterou je to na denním pořádku, a tak nic moc neudělala, tudíž jsem se obrátila na právníky. I když ode mě dotyčný nedostal ani korunu, dost mě to psychicky sebralo,“ vzpomíná.

Miss Tomanová: Na Fidži jsem přehodnotila priority. Mateřství mě učí trpělivosti

Hlavní tlak na sociálních sítích však vidí obě ženy převážně v prezentaci dokonalosti. „Bojím se už z domu vyjít neupravená. Pokud přednáším na mezinárodních konferencích, tak mám strach, že řeknu slovíčko špatně a skončí to na sítích,“ vyjmenovává tlak, který je na ní vyvíjen z mnoha stran.

Zvlášť v minulosti tím dost trpěla. Dnes už se její úhel pohledu změnil, nebo jak sama říká, možná už otupila. „Nakonec si řeknu, že co se může stát horšího, než že mi vypadne slovíčko a já se ztrapním. Na světě se dějí horší věci.“ To potvrzuje i Alexandra Udženija: „Na nás političky se také často nahlíží víc z pohledu toho, jak jsme učesané, kolik vážíme nebo co máme na sobě, než na to, jakou práci jsme odvedly. Pravdou je, že u mužů politiků to nikdo tak moc neřeší.“

Umění říct si o pomoc

Umění říct ne a říct si o pomoc je přitom i v dnešní době stále stigma. „Možná se posouváme, ale jako společnost na tom stále nejsme dobře. Pořád máme pocit, že kdo není v pohodě, tak je psychicky narušený nebo nestabilní a není na něj spolehnutí,“ dodává politička.

Osobně ji velice pomohlo, když se naučila na rovinu říct, kdy potřebuje pár hodin odpočinek. Nebo čas přečíst si knížku. Předcházelo tomu však těžké vyhoření ve volební kampani, kdy kandidovala na Praze 2 na starostku. „Nemohla jsem tehdy ani vstát z postele, a přitom se mi nedělo nic špatného. Byla jsem ale totálně vyčerpaná psychicky i fyzicky. Tenkrát jsem si poprvé řekla o pomoc odborníka.“

Aplikace Záchranka za deset let fungování pomohla už v 220 tisících krizových situací

A právě s podobnými případy umí pomoci na území Prahy i mobilní aplikace Záchranka, která řeší i psycho-sociální problémy a podle lokality okamžitě najde pomoc v blízkém okolí. Nově se startuje i pilotní projekt s psychiatrickou sanitkou na území hlavního města Prahy.

„Psychiatrická sanitka není klasická rychlá ambulance, ale speciální sanitka, kde rychle – dle vašeho – stavu vyhodnotí, zda jste opravdu v ohrožení života, zda stačí terapie. Nebo je potřeba medikace, kterou mohou nasadit na místě,“ dodává Udženija.

Kdy si dovolit být zranitelná? Je těžší být silná, nebo si přiznat slabost?
A jak se pracuje na osvětě psychické odolnosti a co obnáší výzkum HIV? Podrobnosti se dozvíte v podcastu Příběhy duše.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně...

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry,...

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

Dým nad Putinovým „Davosem“. Ukrajinci zasáhli jeho rodiště v nejcitlivější den

Ukrajinské drony útočily na ruský Petrohrad, nad městem stoupá dým. (3. června...

Záběry hořící infrastruktury, obrovská oblaka kouře. Petrohradská obloha se ve středu zahalila do černé. Na druhé největší ruské město – mimo jiné rodiště prezidenta Vladimira Putina a dějiště...

Vila za 145 milionů musí k zemi, rozhodl soud ve Francii. Usedlost patří českému miliardáři

Vesnice Gordes ve francouzském regionu Provence

Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...

Úder, který ponížil Putina. Satelitní snímky ukazují rozsah škod v Petrohradu

Satelitní snímek ukazuje následky útoku na korvetu Bojkij v petrohradském...

Zveřejněné satelitní fotografie odkryly následky středečního dronového útoku na Petrohrad. Ukrajinci na rodiště Vladimira Putina udeřili v den začátku tamního ekonomického fóra a poškodili důležité...

V Lotyšsku vyhlásili poplach, letouny NATO sestřelily ruský dron

Do vzdušného prostoru Lotyšska v pondělí dopoledne pronikl nejméně jeden dron z...

Do vzdušného prostoru Lotyšska v pondělí dopoledne pronikl nejméně jeden dron z Ruska. Tamní armáda krátce nato oznámila, že cizí dron sestřelily spojenecké letouny NATO a případná letecká hrozba...

8. června 2026  11:16

Pavel přišel pěšky na vládu, chce s ní mluvit o účasti na summitu NATO

Prezident Petr Pavel přichází na jednání vlády, před ním vedoucí Úřadu vlády...

Prezident Petr Pavel se zúčastní pondělního jednání vlády. Dorazil na její jednání pěšky. Chce být u projednávání koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních...

8. června 2026  5:55,  aktualizováno  11:10

Bizarní zábava. Rusové se vozí na raketě Orešnik, která zabíjí na Ukrajině

Lidé v ruském Petrohradu se baví na atrakci Orešnik pojmenované po hypersonické...

V zábavním parku v ruském Petrohradu je návštěvníkům nově k dispozici kontroverzní atrakce nazvaná Orešnik. Název dostala podle ruské balistické rakety středního doletu, jež se podle Moskvy pohybuje...

8. června 2026  11:02

KVIFF odtajnil hvězdy: do Varů přijedou Maggie Gyllenhaalová a Jesse Eisenberg

Jesse Eisenberg na Academy Museum Gala v Los Angeles (18. října 2025)

Hvězdami letošního karlovarského festivalu budou američtí herci a režiséři Maggie Gyllenhaalová a Jesse Eisenberg. Oba obdrží Cenu prezidenta. Jubilejní 60. ročník filmové přehlídky se uskuteční od...

8. června 2026  11:01

Silná navenek, vyčerpaná uvnitř. Když kvůli očekávání okolí zapomínáme na sebe

Michaela Tomanová v podcastu Příběhy duše

Tlak okolí dnes přichází ze všech stran – z práce, rodiny, sociálních sítí i z naší vlastní hlavy. Neustálé porovnávání a očekávání druhých nenápadně formuje naše sebevědomí, vztahy i psychiku. Jen...

8. června 2026

U soudu pokračuje Dozimetr. Nejvíce se angažoval Hlubuček, řekl předák odborů

U soudu v kauze Dozimetr vypovídá Oldřich Schneider. (8. června 2026)

V pondělí se k obvodnímu soudu pro Prahu 9 vrací kauza Dozimetr. Jako svědek vypovídá jeden z předáků odborů Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Oldřich Schneider. U soudu popisuje...

8. června 2026  8:09,  aktualizováno  10:45

Filipínský ostrov Mindanao zasáhlo zemětřesení. Policie hlásí šestnáct mrtvých

Filipínský ostrov Mindanao zasáhlo zemětřesení o síle 7,8. (8. června 2026)

Filipínský ostrov Mindanao zasáhlo v noci zemětřesení o síle 7,8. Americké, indonéské a filipínské úřady vydaly kvůli silnému zemětřesení varování před vznikem vlny tsunami. Podle filipínské policie...

8. června 2026  7:11,  aktualizováno  10:44

Řidič si to s autem namířil do fontány, po nárazu se převrátilo

Auto skončilo na boku vedle fontány na hradecké Benešově třídě. (6. června 2026)

Posádka osobního auta v sobotu ráno nabourala na Benešově třídě v Hradci Králové. Vůz narazil do kašny v opravené části bulváru a zůstal stát na boku. Hasiči a zdravotníci vyprostili dva zraněné,...

8. června 2026  10:44

Největší eskalace od příměří. Izrael nevyslyšel Trumpa, udeřil raketami na Írán

Sledujeme online
V centrální části Západního břehu okupovaném Izraelem trčí po útocích z Íránu...

Izrael a Írán v noci pokračovaly ve vzájemných útocích, jde o největší vyhrocení konfliktu od uzavření příměří 8. dubna. Izraelská armáda zasáhla mimo jiné petrochemický komplex na jihozápadě Íránu a...

8. června 2026  3:30,  aktualizováno  10:42

Si Ťin-pching po sedmi letech přijel za Kimem. Vítaly ho salvy a děti s kyticemi

Aktualizujeme
Si Ťin-pching dorazil do Severní Koreje. Na letišti ho přivítal Kim Čong-un

Čínský prezident Si Ťin-pching v pondělí zahájil dvoudenní návštěvu Severní Koreje, která je první od roku 2019. Na programu má mimo jiné i summit se svým severokorejským protějškem Kim Čong-unem. Si...

8. června 2026  10:36

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Francií otřásá vražda školačky. Úřady roky přehlížely chování podezřelého

Otec zavražděné jedenáctileté Lyhanny Martial Bernard se účastní pietního...

Na šest tisíc lidí se v neděli v obci Fleurance na jihozápadě Francie zúčastnilo pochodu na památku jedenáctileté školačky Lyhanny. Její tělo bylo minulý týden nalezeno poté, co ji svědci spatřili s...

8. června 2026  10:31

Jedenáct let ho věznili nezákonně. Soud rehabilitoval arcibiskupa Matochu

Arcibiskup Josef Karel Matocha na archivním snímku

Olomoucký okresní soud v pondělí rehabilitoval bývalého olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu (1889-1961), který byl od Velikonoc 1950 až do své smrti bez právního podkladu vězněn v rezidenci...

8. června 2026  9:35,  aktualizováno  10:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.