Pryč s předsudky. Sázíme na humor a otevřenost, říká markeťačka sexshopu

Za „markeťačku“ už vás můžeme označovat delší dobu. Není tomu ale zase tak dlouho, co jste s marketingem začala v poměrně specifickém odvětví.

Je to tak, již dříve jsem se v marketingu pohybovala, ale pracovala jsem pro klienty v méně šťavnatých odvětvích – třeba strojírenství nebo nábytkářství.

Pak jsem ale viděla inzerát do sexshopu a řekla jsem si, že to bude výzva a zábava. Přihlásila jsem se do výběrového řízení a vzali mě. A marketing mě baví i tady, pracovat na naší značce a celkové brandové strategii. Mám ráda i komunikaci s lidmi – s kolegy z týmu a s influencery.

Jaký je tedy hlavní rozdíl v komunikaci sexshopu a jiného odvětví?

Sexualita je velmi citlivá záležitost, která snadno vzbudí v lidech silné reakce. Sexshop může působit vulgárně a řada potenciálních zákazníků nákup v něm odmítá už z principu.

Záleží nám na tom, abychom trochu zmírnili předsudky, které okolo sexuality a sexshopů panují, proto komunikujeme hodně opatrně. Hranice, kdy vás lidi přijímají a kdy jste pro ně už moc, je dost tenká.

Pojďme tedy říct, co je ještě před potencionální hranou. Co si můžete dovolit?

Důležitou roli v naší komunikaci hraje humor i otevřenost. Každý má rád, když ví, že se ty trapasy a nepříjemnosti nedějí jenom jemu a že je lze odlehčit vtípkem a nehroutit se. Vše se dá řešit.

Snažíme se, aby se zákazníci v komunikaci s námi cítili příjemně a věděli, že je rozhodně neodsoudíme, i když nevypadají jako Barbíny a nejsou výkonní jako králíček Duracell.

Jako markeťačka takového odvětví ale musíte narážet na spoustu překážek. Jak složité je dělat marketing pro sexshop?

Vytvořit funkční online marketingovou strategii je v tomto oboru výzva. Zejména pokud nechcete využívat reklamu na webech s erotickým obsahem.

Michaela Slámová Vystudovala management, poslední roky se ale věnuje marketingu.

Čtyři roky působí jako marketingová specialistka pro český sexshop YOO.cz.

Věnuje se zejména influencer marketingu, tvorbě strategie pro sociální sítě a komunikaci s veřejností.

Má roční dceru.

Co tedy funguje a co ne?

Začnu tím, co funguje. Určitě to jsou srovnávače zboží. Nejsou zde problémy s erotickým sortimentem a srovnávač bere v potaz hodnocení e-shopu zákazníky. Obchody s vysokou mírou spokojenosti mají lepší pozice a ve výsledku i levnější reklamní prostor. To se nám osvědčuje.

Horší to je u PPC reklam ve vyhledávačích. Ty se během posledních let dostaly na hranici rentability a hrají pouze omezenou roli. Navíc mají spousty různých omezení a ze dne na den je může reklamní systém zablokovat.

A reklamy na sociálních sítích?

Ty prakticky nelze spustit. Meta (majitel Facebooku a Instagramu, pozn. red.) vše, co souvisí s erotikou, hned zakáže.

Profily sexshopů na sociálních sítích mají takzvaný shadow ban, kterého se nejde zbavit a kdykoli je detekován text nebo obrázek, který zavání erotikou, hrozí mu okamžité smazání. Například při zmínce slovního spojení „erotické hračky“ hrozí i zablokování účtu kvůli pedofilii.

Lze to nějak obejít nebo přechytračit?

Dá se na to trošku vyzrát. Jde třeba cenzurovat texty. Na našem Instagramu ve slově erotika místo písmena „e“ píšeme znak eura a tak podobně.

Nepoužíváme žádné explicitní fotky, ani ve spodním prádle, což je ironické, protože spousta lidí to na svých profilech má běžně. Nikdy ve videích a na fotkách neukazujeme žádné pomůcky s realistickým vzhledem.

Vtipné je, že i přes všechna opatření se nám stalo, že z důvodu explicitního obsahu nám smazali fotku, na které byl zobrazen obyčejný banán.

Jak to dělá konkurence?

Přijde mi, že většina konkurence se spíše zaměřuje na jiné cílové skupiny a nesnaží se být moc vnímavá k ženám a jejich potřebám. U mužů klade obvykle důraz na výkon, u žen na vzhled. V online prostředí si často platí reklamy na porno stránkách, profilech na Onlyfans, či spolupracují s pornoherečkami.

My komunikujeme sexualitu jako oblast, kde se děje řada nehod a často nefunguje ideálně. Třeba dosáhnout orgasmu pro mnoho z nás není samozřejmost a sladit se s protějškem je pěkná makačka. A snažit se při tom ještě vypadat dokonale? To už je nadlidský úkol. Důležité je nebrat to tragicky a zkoušet, co komu funguje a co je mu příjemné.

Vulgární profily? Takové sexshop nechce

Může být variantou reklamy influencer marketing?

Určitě. Je to také forma placené reklamy. Jen to není platba přes platformu, ale přímo influencerovi na fakturu. Při první spolupráci většinou všechno konzultujeme společně, abychom se na sebe naladili. Později to bývá individuální.

S některými influencery si odsouhlasíme jen produkty, které v propagaci ukáží a pak mají volnou ruku v tvorbě. Jiní influenceři naopak oceňují, když jim všechno komplet připravíme – vymyslíme scénář na reel, sepíšeme a nafotíme podklady pro stories.

Podle čeho vybíráte, koho oslovit?

Máme několik kritérií, podle kterých posuzujeme, zda majitele profilu oslovit ke spolupráci. Jedním z nich je obsah profilu. Pokud jsou na něm hodně vulgární výrazy nebo explicitní fotky, tak majitele ke spolupráci neoslovujeme.

Zajímají nás především profily, u kterých je obsah tvořen zábavným stylem, je navázán vztah se sledujícími a tomu odpovídají i interakce. Vybíráme osobnosti, s nimiž se sledující mohou ztotožnit, jsou jim sympatické a baví je. Třeba matky influencerky se do toho opírají, že byste to nečekali, a jsou naprosto skvělé. Komunikují otevřeně.

A setkali jste se s odmítnutím právě proto, že jde o sexshop?

S odmítnutím se setkáváme běžně. Mnozí lidé nás odmítnou, jen jak slyší slovo sexshop, aniž by věděli, že při spolupráci nemusí ukazovat žádné produkty, ani být nijak explicitní. Často se nám taky stává, že influenceři chtějí do spolupráce jít, ale protože jde o erotiku, říkají si vyšší ceny.

Přijímají placenou spolupráci spíše ženy, nebo muži?

Naše značka je zaměřena spíše na ženy, proto ke spolupráci oslovujeme většinou je. Spolupracuje s námi však i několik odvážných mužů a ženy je milují.

Z nedávných spoluprací bych ráda zmínila třeba herce a moderátora Matese Břešťáka, který vystupuje jako klaun v hororovém cirkusu. V převleku klauna vytvořil i reels s našimi pomůckami, které oslovilo a pobavilo tisíce lidí.

A jaké jsou pak reakce sledujících?

Většinou se tomu všichni influenceři při první spolupráci diví, ale reakce jsou pozitivní. Spolupracující influenceři často otevírají témata ze života. Třeba nedávno spolupracující influencerka @pavlisizije publikovala geniální reel na téma „Jak často a lehce TO páry měly před dětmi“ versus jak složitě se plánují intimní chvíle, když do vztahu přibudou děti.

Vše se snažíme jemně nadlehčit humorem. Málokdy se setkáme s negativními komentáři a když už, tak se nás často zastávají naši sledující, za což jim moc děkujeme.

Vnímáte nějaký posun ve vnímání veřejnosti u těchto témat?

Vnímám, že nás už hodně lidí zná a svěřují se nám s čím dál většími intimnostmi. Často to vidíme třeba při Pindělíčkách na našem Instagramu. Každé pondělí večer otevřeme nějaké téma a sledující s námi sdílejí své vhledy a zkušenosti.

Naposledy třeba vzpomínali, kdy a jak proběhlo jejich poprvé, nebo posílali tipy, jak se vyrovnávají s pochybnostmi ohledně vlastního těla. Když to vezmeme z pohledu celkového sexuálního života, přijde mi, že u širší veřejnosti je to hodně o generačních rozdílech. Mladší rádi objevují, nebojí o tom mluvit a rádi přicházejí na to, co jim sedne.