Vyostřený spor mezi bývalou dětskou filmovou hvězdou Michaelou Kudláčkovou a jejími sousedy došel do další fáze. Krajský stavební úřad smetl žádost Kudláčkové o prominutí zmeškání lhůty pro doplnění stavebního povolení. Nižší instance tak musí zahájit jednání o zrušení mobilního domu, kde podle sousedů někdejší herečka nelegálně žije. Kudláčková se kvůli chování sousedů obrátila na policii.
„Stojí za plotem s mobilem a natáčí čtyřiadvacet hodin v kuse každý váš krok, vaše děti, vnoučata, známé, dokonce i pošťáka nebo člověka, který mi dovezl dřevo,“ popisuje Kudláčková chování svého souseda Jiřího Machka.
Namísto dohody nám paní Kudláčková vyhrožuje fyzickou likvidací a podpálením domu.
Jiří Macheksoused Michaeli Kudláčkové