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Ombudsmanka k Foldynovi: Násilí je nepřípustné. Veřejná známost nehraje roli

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  15:53
Jakákoli forma násilí je naprosto nepřípustná, reagovala ombudsmanka ministerstva práce a sociálních věcí Michaela Kolman, dříve známá jako Nosková, na kauzu poslance SPD Jaroslava Foldyny. K případu politika, který čelí podezření z týrání své manželky, se ale nechtěla blíže vyjadřovat. Nicméně zdůraznila, že pachatel je pachatelem bez ohledu na to, zda jde o veřejně známou osobnost.

„Pokud jde o domácí násilí obecně, mám za to, že jakákoliv forma násilí je naprosto nepřípustná a je potřeba na toto téma neustále upozorňovat. Pachatel domácího násilí je pachatel bez rozdílu v tom, zda je, či není veřejně známou osobností, nicméně v případě veřejně známých osobností obecně je pak hlavně důležité to, jaký vzkaz při prokázaní trestného činu pošle veřejnosti justice v podobě trestů,“ uvedla Kolman pro iDNES.cz, která se na ministerstvu věnuje ochraně práv dětí i dospělých.

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Dodala také, že v případě domácího násilí stejně jako sexualizovaného násilí jsou tresty povětšinou podmíněné. „To vysílá bohužel smutný signál obětem takových činů,“ doplnila.

Podezření z domácího násilí nyní čelí i poslanec SPD Jaroslav Foldyna. Podle zdroje iDNES.cz je podezřelý ze spáchání zločinů týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí. Policie byla podle informací redakce přivolána k hádce dvou partnerů s tím, že Foldynova žena uvedla, že se bojí o své zdraví, protože poslanec je držitelem zbrojního průkazu. Incident se měl odehrát minulý týden.

Pro ránu nejde daleko, o tyranii víme, ale je vlivný, říkají o Foldynovi sousedé

Podle Radiožurnálu, který na případ ve čtvrtek upozornil jako první, policie Foldynu vykázala na dva týdny z domu v Děčíně, kde se svou manželkou žije. Zabavila mu také několik střelných zbraní. Mluvčí SPD Lenka Čejková uvedla, že podle Foldyny šlo o vyvrcholení několik let trvající manželské krize. Poslanec vinu odmítá. Blíže se k případu zatím nevyjádřil, komentář neposkytl ani šéf hnutí Tomio Okamura.

Konkrétněji se k případu poslance Foldyny nechtěla vyjádřit ani Kolman. „Nemám jakékoliv informace, tudíž těžko mohu hodnotit, z jakého důvodu přistoupila policie k institutu vykázání a osobně si myslím, že je především potřeba počkat na výsledek šetření policie, než se k tomu mohu blíže vyjádřit,“ vysvětlila.

Poslanec Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Policie prověřuje dva zločiny

Kolman si sama v minulosti prošla násilným vztahem, o kterém otevřeně promluvila v roce 2024. Její tehdejší partner ji měl psychicky i fyzicky týrat. Situaci následně řešil také soud. Své zkušenosti sdílí také ve své knize s názvem Už se tě nebojím, zároveň je i ambasadorkou Charty proti domácímu násilí.

Zpěvačka Nosková míří na ministerstvo sociálních věcí, bude ombudsmankou

Od května 2026 působí zpěvačka jako ombudsmanka na ministerstvu práce a sociálních věcí. Náplní její práce by podle resortu mělo být naslouchat podnětům a konkrétním lidským příběhům, identifikovat slabá místa systému, přispívat ke kultivaci komunikace státní správy a posilovat důvěru veřejnosti v instituce.

Kolman se ještě pod rodným příjmením Nosková proslavila v roce 2005 jako finalistka soutěže Česko hledá Superstar, následně působila v mnoha českých i světových muzikálech, například Ples upírů, Mamma Mia! nebo Bídníci. Za operetu Veselá vdova získala nominaci na cenu Thálie.

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