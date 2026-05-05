Ministerstvo uvedlo, že hlavním cílem nové funkce je, aby jednotlivé lidské příběhy nezůstávaly bez povšimnutí a nepropadaly systémem. „Veřejnost se tak může obracet na člověka, který má osobní zkušenost se složitostí systému a dokáže i v náročných situacích přinášet empatii a lidský přístup,“ stojí v tiskové zprávě.
Podle Juchelky jde o důležitý krok k posílení důvěry mezi občany a resortem. „Oceňuji její otevřenost, osobní zkušenost i odvahu veřejně mluvit o tématech, která jsou pro mnoho lidí stále citlivá. Právě tato autenticita a schopnost empatie jsou klíčové pro to, aby ombudsmanka skutečně plnila svou roli mostu mezi institucí a veřejností,“ uvedl.
Kolman totiž v roce 2024 otevřeně promluvila o tom, že ji dlouhodobě psychicky i fyzicky týral expartner. Situaci následně řešit také soud.
Náplní práce nové ombudsmanky by podle resortu mělo být naslouchat podnětům a konkrétním lidským příběhům, identifikovat slabá místa systému, přispívat ke kultivaci komunikace státní správy a posilovat důvěru veřejnosti v instituce.
„Moje osobní zkušenost mi ukázala, že systém někdy nefunguje tak, jak by měl. Právě proto cítím silnou motivaci poukazovat na jeho slabá místa a přispět k jeho zlepšení. Když jsem dostala nabídku od pana ministra, vnímala jsem ji jako velkou čest,“ komentovala novou funkci Kolman.
Kolman byla v roce 2005 finalistkou v soutěži Česko hledá Superstar, následně působila v mnoha českých i světových muzikálech, například Ples upírů, Mamma Mia nebo Bídníci. Za operetu Veselá vdova získala nominaci na cenu Thálie.
V roce 2011 se zúčastnila festivalu Vostok bazar na Krymu, v roce 2015 absolvovala koncertní turné po České republice s Alexandrovci.