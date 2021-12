Vedli jsme spory o svíčkovou a řešili ženský, vzpomíná Žantovský na Havla

Je to už 10 let, co zemřel. Jaký je pro vás svět bez Václava Havla?

Svět bez Václava Havla je opuštěnější a smutnější. Jinak je to stejný svět, jaký opustil. K jeho změně nestačí úsilí jednoho člověka, ani jen několik let. To je úkol soustavný a nekonečný.

Co vám osobně nejvíce chybí?

Mně chybí jeho humor a kamarádská společnost, protože on byl nejenom úžasný státník, ale také zábavný a vtipný kamarád. A také mi chybí takový druh politika, který považuje veřejnou činnost za výraz své vnitřní morální odpovědnosti, za osud nejenom sebe, ale i svého okolí a světa a nepřistupuje k politice jako k prostředku, jak získat moc, peníze nebo si polepšit své ego.