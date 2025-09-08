Útok na obchod není exces, výhrůžky chodí i poštou, říká tajemník židovských obcí

Tereza Tykalová
  13:35
Útoky na židovské objekty v Česku nejsou výjimkou, roste i jejich závažnost, říká tajemník Federace židovských obcí Michael Pelíšek. V rozhovoru pro iDNES.cz vysvětluje, s jakými projevy antisemitismu se židovská komunita v Česku setkává a zda jsou propalestinské protesty legitimní.
Ve čtvrtek obletěla sociální sítě fotografie židovského obchodu na pražských Vinohradech. Někdo na něj nasprejoval nápisy „Holokaust 2025“ a „Fašisti“. Co vám proběhlo hlavou, když jste to viděl?
V první řadě je třeba říct, že to není ojedinělý exces. Letos už jsme zaznamenali nižší desítky podobných incidentů a útoků. První reakce byla, že to není žádné překvapení, něco, co by přišlo z čistajasna. Samozřejmě to není příjemné.

Přibývá podobných incidentů?
Ano, dokládají to i data, která získáváme z monitoringu antisemitských projevů. Z těch můžeme vyčíst i to, že nestoupá jen kvantita, ale i závažnost takových činů. Jsou adresnější, agresivnější a působí větší škodu.

Jen pro vysvětlenou – kdyby toto někdo načmáral na Barrandovský most, tak dopad nebo nebezpečnost toho činu je úplně jiná, než když je to na jednoznačně židovském objektu. My právě vidíme úplně jednoznačný trend v tom, že se zvyšuje adresnost konkrétních incidentů, které se objevují mnohem blíže židovských objektů.

Můžete uvést příklad, s jakými incidenty se setkáváte?
Za nejvíce alarmující považujeme, že se takové věci dějí přímo na židovských objektech nebo na místech, která jsou s Židy spjata. Konkrétně jde o sprejerství, různé plakáty, nálepky, ale také ničení věcí v blízkosti židovských objektů, kdy nejde o pouhé vandalství, ale o činy s nenávistnou motivací.

Setkáváte se vy nebo lidé z vaší komunity, se kterými jste v kontaktu, s adresnými osobními útoky?
Setkáváme. I já osobně s tím mám zkušenost. Jde například o různé dopisy, které chodí ať už elektronicky, nebo poštou, které jsou velmi adresné, výhružné a nepříjemné. Není to v tisících, ale rozhodně to jsou desítky případů.

Můžete říct bližší podrobnosti k tomu, co je obsahem takových dopisů?
Obecně lze říct, že mají charakter vyhrožování, zastrašování, urážení a svalování viny za něco, co jsme neudělali a dokonce často i za něco, co se vůbec nestalo.

Váš předseda Federace židovských obcí Petr Papoušek v rozhovoru pro iDNES.cz v roce 2023 řekl, že situace v Česku se sice zhoršuje, ale v porovnání s některými jinými zeměmi, například v západní Evropě, ještě není tak kritická. Jak to vidíte vy?
Je to tak, jak říkáte. Situace se zhoršuje, trend je jednoznačně negativní, ale v porovnání se západní Evropou jsme na tom stále lépe. Koukáme ale na to, co všechno se tam děje, protože nakonec to vždycky dojde i do české společnosti, takže výhled rozhodně není optimistický. Ale ano, platí, že Česká republika je mnohem bezpečnější země než většina ostatních v Evropě.

Registrujete i to, že by do Česka kvůli bezpečnostní situaci přicházeli židé z jiných zemí, ať už z Izraele, nebo západní Evropy?
Určitě to zaznamenáváme, ale není to nějak masivní. Rozhodně se o tom víc mluví, než se to děje. Na tom, že Česká republika je v tuto chvíli relativně bezpečná země, panuje v celosvětové židovské komunitě konsesus.

V posledních týdnech se na předvolebních kampaních vládních politiků objevují demonstranti s palestinskými vlajkami a pokřikují na premiéra a další zástupce SPOLU hesla spojená s Palestinou a situací v Gaze. Je podle vás takový způsob protestů legitimní?
Rád bych nejdříve řekl, že naštěstí žijeme ve svobodné zemi a máme tady svobodu slova, svobodu projevu, svobodu shromažďování. To je první věc, kterou je třeba mít na paměti. Je to projev zdravé svobodné společnosti.

Současně si myslím si, že by se to mělo nazývat správně. To nejsou demonstranti, kteří by podporovali Palestince nebo Palestinu. To je potřeba jednoznačně říct. Tito demonstranti jsou proti systému a proti Izraeli, jsou proti západní společnosti a ve své podstatě proti Židům. Já to takto vnímám a samozřejmě se mi to nelíbí. Ale jak jsem řekl na začátku, stále platí, že jsem vděčný za to, že můžeme vyjadřovat své názory, i když s nimi nesouhlasím.

Samozřejmě to pak musí mít nějakou míru, kde svoboda nezasahuje do svobody ostatních občanů. Hlavně je třeba mít na paměti, že takové projevy nesmí přerůst v násilí. Jakmile by došlo k tomu, že na takových shromážděních bude někdo vyzývat k násilí, je třeba tomu vystavit jednoznačně stopku.

Blíží se volby a s velkou pravděpodobností se výrazně změní složení vlády. Jakou politiku byste si vy jako Federace židovských obcí přáli, pokud jde o česko-izraelské vztahy a antisemitské projevy?
Vnímáme aktuální nastavení zahraniční politiky. Politika České republiky vůči Izraeli i vůči menšinám, konkrétně k židovské komunitě, je teď z našeho pohledu nastavená dobře nebo rozhodně spíše dobře než špatně.

Byli bychom samozřejmě rádi, aby se v tom pokračovalo. Nicméně je potřeba říct, že tato politika je konzistentní dlouhodobě v podstatě několik desítek let, ať už byla u vlády pravice, nebo středopravicová vláda. Stejná politika byla za předchozí vlády Andreje Babiše, stejně tak za vlády sociální demokracie s hnutím ANO a tak dále. Vnímáme to tak, že aktuální situace není vůbec špatná a byli bychom rádi, aby se zlepšovala, než zhoršovala.

