Česká rádia budou Jacksona hrát dál. Další postup zvažuje jen Český rozhlas

„Žádný zákaz jsme nevydali a neplánujeme žádné další kroky. Evropa 2 téměř žádné songy Michaela Jacksona v playlistu stejně nemá, jelikož naši posluchači v rámci hudebních průzkumů dávají přednost jinému druhu hudby,“ řekl iDNES zástupce rádia Evropa 2 Jiří Tayerle.



Podobně se ke kauze staví i rádio Frekvence 1, rádio Bonton a rádio Dance. „Aktuální kauza kolem zesnulého zpěváka Michaela Jacksona má na běžný chod minimální vliv,“ uvedla zástupkyně rádií. Rozhlasová stanice Rádio Impuls reagovala stejně.

Jediný Český rozhlas nejprve prohlásil, že se věcí bude zabývat. „Musíme se s tématem více seznámit a prodiskutovat ho,“ napsal iDNES ředitel komunikace, marketingu a obchodu Jiří Hošna. V dalším vyjádření pak ředitel pokračoval podrobněji:

„Je třeba podotknout, že Michael Jackson nebyl nikdy za zmíněný trestný čin odsouzen. Chceme tedy především zvážit na jedné straně etický a morální aspekt celého případu, na druhé straně to, že tvorba Michaela Jacksona neoddiskutovatelně patří k odkazu popkultury a postava Michaela Jacksona jako autora a zpěváka – ať už byla jeho osobnost jakákoli – ovlivnila významně dějiny světové hudby,“ řekl Hošna.

Podle něj má nejposlouchanější stanice ČRo Radiožurnál v playlistu aktivně zařazeny v současné době asi tři až čtyři skladby Michaela Jacksona.

Jackson už v Česku netáhne

Podle hudebního publicisty Josefa Vlčka na rozdíl od devadesátých let už dnes v českých rádiích moc Jacksonových písní nenajdeme.



„Důvody jsou tři. Za prvé ohranost. Podobně jako v případě Queen a Abby se před patnácti nebo dvaceti roky jeho hity až příliš ohrály. U Queen už došlo ke comebacku, Jacksonovi se ho ještě nedostalo.

Za druhé – černá hudba není až tak úplně většinový český vkus, i když podle účastníků televizních soutěží se to možná nezdá.

A do třetice – černá hudba šla jiným směrem, než jakým směřoval na přelomu osmdesátých a devadesátých let Jackson,“ říká Vlček. „To ale nevylučuje fakt, že se tu a tam nějaká Jacksonova písnička objeví. Vím, že např. Radiožurnál občas hrál jeho „protestsong“ They Don´t Care About Us.“

Co o zpěvákovi odhalila HBO

Čtyřhodinový dokument televize HBO obsahuje šokující výpovědi dvou dnes již třicetiletých mužů, Jamese Safechucka a Wada Robsona, kteří údajně v dětství trávili se zpěvákem čas na jeho ranči Neverland a byli jím opakovaně zneužíváni.



Snímek dopodrobna vypráví, jak se tehdy nezletilí chlapci s králem popu seznámili a jak následně probíhal jejich sexuální vztah. Michael Jackson byl poprvé nařknut ze sexuálního zneužívání už v roce 1993. Během své kariéry čelil ještě několika dalším obviněním, která vždy popíral. Až do smrti v roce 2009 mu žádná vina prokázána nebyla.

Jako reakci na vážná obvinění, které dokument přinesl, přestala Jacksonovy hity vysílat nejprve britská stanice BBC Radio 2, poté ho ze svých playlistů odstranily přední kanadské, australské a novozélandské rozhlasové stanice.

„Nerozhodujeme o tom, jestli je Michael Jackson vinný z pedofilie, musíme si být ale jisti, že hrajeme to, co lidé chtějí slyšet,“ řekl Leon Wratt, programový ředitel novozélandské mediální společnosti MediaWorks.



Okamžitě po odvysílání dokumentu svá stanoviska zveřejnili také zástupci kanadských médií. „Jsme velmi citliví ke komentářům našich posluchačů a dokument odvysílaný v sobotu tyto reakce vzbudil,“ oznámila agentuře AFP Christine Dicaire ze společnosti Cogeco, která provozuje rozhlasové stanice v kanadském Québeku a Ontariu.

Epizoda populárního amerického animovaného seriálu Simpsonovi, která obsahuje zpěvákovu postavu, bude rovněž stažena. Dlouholetý vedoucí výkonný producent seriálu James L. Brooks řekl, že ve světle nových informací, které přinesl dokument televize HBO, stažení epizody „se jasně jeví jako jediná možná volba“.



Brooks oznámil, že podniká nutné kroky k tomu, aby byl inkriminovaný díl stažen jak z televizního vysílání a streamování, tak i vydání na Blu-ray discích nebo DVD.