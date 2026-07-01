„Ministři kultury byli vždy v minulosti hosty slavnostního zahájení festivalu, s touto variantou podle posledních informací počítáme i letos,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí festivalu Uljana Donátová.
Pořadatelé ale nepočítají s žádným veřejným vystoupením, kterého by se ministr účastnil. „Ministerstvo kultury je řadu let významným podporovatelem karlovarského festivalu, ale ani v minulosti nikdy ministr kultury v rámci slavnostního zahájení nebo zakončení festivalu s projevem na pódiu nevystupoval,“ vysvětlila Donátová.
S dotazy se redakce obrátila také na ministerstvo kultury i na samotného ministra Klempíře. Ti do vydání článku neodpověděli.
Ministr Klempíř na sebe upoutal pozornost minulý víkend, kdy vystoupil na folklorního festivalu ve Strážnici, kde ho lidé vypískali. „Co je vám platné obklopit se krásnými kroji, hudbou a tancem, když jste sami v zajetí buranství, sprostoty a zášti,“ reagoval následně ministr na dotaz zpravodajského portálu iDNES.cz.
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Macinka ani Turek nepojedou
Strážnici navštívil následně také ministr zahraničí Petr Macinka. I toho publikum vypískalo. „Děláte z toho politický festival, to tady nebylo ani za bolševika,“ řekl hlasitému amfiteátru předseda Motoristů. Za své vystoupení následně sklidil kritiku.
Karlovarského filmového festivalu se ale Macinka nezúčastní. „Letos se nemám v plánu účastnit. Budu na summitu NATO v Ankaře a následně se na pozvání italského ministra zahraničních věcí zúčastním zasedání skupiny Přátel Západního Balkánu v Římě,“ uvedl pro redakci iDNES.
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Stejně tak se nezúčastní jeho stranický kolega a zmocněnec pro Green Deal Filip Turek. „KVIFF mám opravdu velmi rád a již mnohokrát jsem si jej v minulosti užil, ale pracovní povinnosti mi to letos asi nedovolí,“ vysvětloval. Dodal, že místo festivalu se bude věnovat agendám kolem ministerstva životního prostředí a zelené politiky.
Na festival se nechystá ani ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. „Moje festivaly jsou spojené s průmyslem, inovacemi a dopravou,“ objasnil.
Redakce oslovila také premiéra Andreje Babiše s dotazem, zda má v plánu navštívit KVIFF. Ten ale na otázky nereagoval. V minulosti ho ale většinou vynechával, loni například místo do Karlových Varů zamířil na festival s elektronickou taneční hudbou Beats for Love, který se tradičně koná ve stejném termínu v Ostravě.
Dorazí prezident i zástupci opozice
Svou účast naopak přislíbil prezident Petr Pavel. Podle mluvčí festivalu by měl být hostem ve čtvrtek 9. července.
Do Karlových Varů zamíří také někteří opoziční poslanci. Mezi nimi by měl být například bývalý ministr kultury Martin Baxa nebo pirátská poslankyně Kateřina Stojanová.
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Na festival se chystá i bývalý ministr dopravy a současný šéf ODS Martin Kupka. „Jako každý rok chci zažít co nejvíce festivalových projekcí. Vždycky jsem do Varů jezdil kvůli filmům a měnit to nebudu. Zúčastním se ale i několika společenských akcí,“ napsal redakci.
Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary se letos koná od 3. do 11. července. Dorazí na něj hvězdy jako Dustin Hoffman, Harvey Keitel či Juliette Binocheová.