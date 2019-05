Po Vltavě plul starodávný člun vydlabaný z kmene, namířeno má do Řecka

Výprava naváže na námořní cesty českých experimentálních archeologů v dlabaných člunech z let 1995 a 1998.



Devítimetrový člun vydlabaný z jednoho kusu kmene vzbudil v centru Prahy zvědavost mnoha kolemjdoucích. Jeho předlohou se stalo 8 000 let staré plavidlo, které bylo v roce 1994 objeveno v jednom z italských jezer.

Zájemci se mohli s doprovodem na napodobenině pradávného člunu svézt po Vltavě. Využili toho jak mladí, tak starší lidé i rodiny s dětmi.



Člun má před sebou zhruba 400 kilometrů dlouhou plavbu na otevřeném moři z řeckého poloostrova Attika přes řetězec ostrovů na ostrov Mélos, na kterém se v minulosti těžil obsidián (přírodní sopečné sklo), a odtud dál přes ostrov Santorini na Krétu.

Na plavbu s ním členové expedice chtějí vyplout 25. května a z Řecka na Krétu dorazit 15. června.

Toto období zvolila výprava záměrně. „Podle zkušeností všech zkušených jachtařů je počasí na Egejském moři velice klidné, jsou dobré přírodní a klimatické podmínky, nefouká nějaký velký dramatický vítr, což je pro nás důležité, aby to moře bylo klidné,“ vysvětlil mluvčí akce Jiří Junek.

Už v neděli 19. května by se měl z Česka vydat automobil s člunem přes Itálii do Řecka. Česká část posádky pak odlétne do Řecka v pátek 24. května.

Účastníkům akce podle Junka nyní zbývá připravit na cestu jen pár drobností. „Jsou to ty technické záležitosti, jako hlavně připravit věci s sebou, jako jsou vesty, lékárna, kuchyně a tak dále,“ uvedl.



Výpravy se zúčastní dvaadvacet lidí, navíc jeden kameraman a lodivod moderní lodi, která bude člun doprovázet, řekl Junek. V posádce budou převážně Češi, ale také dva Slovinci, jeden Slovák a Řek. Většina z nich se podle Junka účastnila již expedice před dvaceti lety. Zhruba polovina účastníků výpravy jsou povoláním archeologové nebo učitelé, řekl již dříve.

Při pádlování na moři by se měla ve člunu střídat dvě jedenáctičlenná mužstva. Za příznivých podmínek budou moct využít jednoduchou plachtu. Součástí experimentu bude i přeprava nákladu, který dávní kolonizátoři Středomoří mohli mít. Na palubě člunu tak bude třeba pšenice nebo obsidián.

Rozpočet akce je 1,4 milionu korun, a to včetně nákladů na knihu a dokumentární film, který by z ní měl vzniknout. Expedice využije k plavbě upravený člun, na kterém plula ve Středomoří před dvaceti lety a který už na moři otestovala i v současné podobě. Jeho běžná rychlost se nyní pohybuje mezi čtyřmi a pěti kilometry v hodině.

První expedice Monoxylon v roce 1995 měla člun o délce šesti metrů, se kterým posádka přepádlovala 300 kilometrů přes ostrovy napříč Egejské moře. Trasa druhé expedice v roce 1998 vedla západním Středomořím a téměř výhradně se držela pobřeží. Její členové urazili v devítimetrovém člunu 800 kilometrů.