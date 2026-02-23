Vyhněte se zbytným cestám po Mexiku, doporučuje Čechům ministerstvo

  14:53
České ministerstvo zahraničí doporučilo v návaznosti na násilnosti v několika mexických státech českým občanům, aby se zejména ve státech Jalisco, Michoacán a Guanajuato vyhýbali zbytným cestám. Násilnosti propukly poté, co mexická vláda zabila šéfa kartelu Jalisco nová generace Nemesia Rubéna Osegueru Cervantese.
Voják stojí na stráži u spáleného vozidla ve státě Michoacán v Mexiku. (22. února 2026)

Voják stojí na stráži u spáleného vozidla ve státě Michoacán v Mexiku. (22. února 2026) | foto: Armando SolisAP

Česká diplomacie v upozornění pro Čechy v Mexiku uvedla, že v různých částech země, zejména ve státech Jalisco, Michoacán a Guanajuato, je mimo jiné ovlivněn provoz na některých místních letištích.

„Dochází k blokádám silnic, střelbě a rozsáhlým bezpečnostním incidentům,“ podotklo ministerstvo. Českým občanům ve zmíněných i okolních státech doporučilo, aby se vyhýbali zbytným cestám. V případě nouze mají Češi volat na telefonní číslo +420 222 420 222.

Agentura AP v pondělí informovala, že v několika mexických státech byla v pondělí zrušena výuka ve školách a úřady varovaly obyvatele, aby kvůli násilnostem nevycházeli.

El Mencho je po smrti. Mexická armáda zabila šéfa mocného drogového kartelu

Cervantes, přezdívaný El Mencho, byl bossem nejrychleji rostoucí kriminální sítě v Mexiku, která je proslulá pašováním fentanylu, metamfetaminu a kokainu do USA a útoky na vládní činitele, kteří se jí postavili.

Mexické ministerstvo obrany uvedlo, že Cervantes byl zraněn při armádní operaci v obci Tapalpa ve státě Jalisco a že zemřel při leteckém transportu do města Mexiko. Bílý dům potvrdil, že Spojené státy mexickým úřadům poskytly zpravodajské informace použité k provedení operace, a zároveň pochválil mexickou armádu za to, že zlikvidovala muže, jenž patřil k nejhledanějším zločincům v obou zemích.

Nevídané násilí, těla bez hlav. Mexiko sužuje krvavá vnitřní válka frakcí kartelu

Členové kartelu na zabití svého šéfa zareagovali násilnostmi po celé zemi, blokovali silnice a zapalovali pneumatiky. Úřady ve státech Jalisco, Michoacán a Guanajuato informovaly, že v neděli bylo zabito nejméně 14 lidí, včetně sedmi příslušníků mexické Národní gardy. Videa kolující na sociálních sítích ukazovala například sloupy kouře nad turistickým letoviskem Puerto Vallarta na pobřeží státu Jalisco. Nepokoje na místě podle CNN ustaly, zůstává ale noční zákaz vycházení a školy a obchody tam zřejmě v pondělí zůstanou zavřené.

Vyhněte se zbytným cestám po Mexiku, doporučuje Čechům ministerstvo

