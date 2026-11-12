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Mexičan zadržený v Česku souhlasil s vydáním do USA, stíhají ho za drogy

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  11:03
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ilustrační snímek | foto: ČTK

Jeden za zadržených Mexičanů, které USA stíhají za drogovou a teroristickou kriminalitu, dnes před pražským městským soudem souhlasil se svým vydáním do Spojených států. Nyní budou následovat kroky k jeho vydání do USA. Řekl to mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Soud dnes jednal v neveřejném zasedání. Druhého zadrženého čeká veřejné zasedání o přípustnosti vydání za dva týdny.

Soud o zadrženém Mexičanovi rozhodoval ve zjednodušeném řízení, které se používá, když daný člověk s vydáním souhlasí. „Dnešního dne rozhodl Městský soud v Praze o přeměně předběžné vazby na vazbu vydávací, a to s ohledem na souhlas osoby, jejíž vydání je justičními orgány USA požadováno, s vydáním,“ uvedl Cimbala.

„V průběhu předběžného šetření nebyly zjištěny žádné skutečnosti, pro které by vydání osoby bylo nepřípustné. Zároveň vyžádaný v průběhu předběžného šetření projevil zájem o prohlášení souhlasu. Státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze následně k soudu podala návrh na opatření souhlasu s vydáním. Po řádném poučení vyžádaný dnešního dne souhlas se svým vydáním prohlásil před Městským soud v Praze, čímž umožnil takzvané zjednodušené vydání,“ dodal mluvčí.

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Cimbala doplnil, že v rámci zjednodušeného řízení již o vydání finálně nerozhoduje ministr spravedlnosti. „Nyní budou realizovány úkony, vztahující se k provedení samotného vydání osoby do USA,“ řekl Cimbala.

Česká policie zadržela na základě mezinárodního zatykače USA letos v červnu celkem čtyři lidi a soud je poslal do takzvané předběžné vazby. Dva zadržení se svým vydáním do USA rovnou souhlasili a jejich extradice se už uskutečnila ve zkráceném řízení. Druzí dva si proti vazbě neúspěšně podali stížnost. Jeden z nich za sebe nabízel kauci ve výši milionu eur (zhruba 24,3 milionu korun). Justice ji nepřijala s odůvodněním, že by tyto peníze mohly pocházet z trestné činnosti nebo z prostředí organizované zločinecké skupiny.

Podle dřívějších informací agentury AFP jsou zadržení lidé členy mocného mexického Kartelu Jalisco nová generace. USA je viní z pokusu o nákup samopalů, granátometů a minometů na českém území výměnou za drogy fentanyl nebo pervitin. Hrozí jim až doživotní trest.

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O možnosti vydání druhého zadrženého Mexičana bude pražský soud rozhodovat 26. listopadu. Mluvčí soudu Kateřina Eliášová v úterý řekla, že se veřejné zasedání uskuteční prostřednictvím videokonference, vězeňská služba tak nebude zadrženého převážet z vazební cely do budovy soudu a zpět. Poslední slovo v tomto případě bude mít ministr spravedlnosti, který vydání nemusí povolit, i pokud justice dospěje k závěru, že extradice je přípustná.

12. srpna 2026
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