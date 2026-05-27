Zima, málo jídla a žádné knihy, stěžuje si ruský duchovní na podmínky v české cele

Autor: ,
  10:09
V Česku nakrátko zadržený metropolita ruské pravoslavné církve Ilarion si stěžuje na špatné podmínky v policejní cele. Prý mu tam byla zima a měl nedostatek jídla. Duchovního zadrželi v neděli v souvislosti s převozem zakázaných látek. V úterním prohlášení zveřejněném na jeho Telegramu stojí, že ho české úřady propustily, aniž by proti němu vznesly obvinění.
Emeritního metropolitu ruské pravoslavné církve Ilariona zadrželi policisté v Česku cestou z Karlových Varů. (25. května 2026) | foto: ČTK

„Byla velká zima. Neustále jsem se musel pohybovat, abych nezmrzl. Situaci navíc zhoršoval nedostatek jídla. Nebyly žádné zvuky, nebyly tam knihy, papír ani pero,“ uvádí na Telegramu. Podle něj v cele také chyběly polštáře a spát šlo vždy jen krátkou dobu. ČTK zjišťuje vyjádření ministerstva vnitra, policie a Vězeňské služby ČR.

Česko zažívá nezvykle teplý závěr května. V neděli, což byl den Ilarionova zadržení, padly na téměř dvou třetinách stanic v Česku teplotní rekordy. Bylo i více než 32 stupňů.

Česko propustilo ruského duchovního, ten poděkoval Moskvě za podporu

Jedním z míst, kde byl někdejší vlivný představitel ruské pravoslavné církve zadržován, byla podle prohlášení policejní služebna v Unhošti ve Středočeském kraji. Příspěvek rovněž uvádí, že duchovní se k situaci detailněji vyjádří později.

Středočeská policejní mluvčí Michaela Richterová dříve potvrdila, že policisté zadrželi na čerpací stanici u dálnice D6 vozidlo, ve kterém byly tři sáčky s neznámou bílou látkou. Šlo o jednotky gramů. Předchozí prohlášení Iliariona připouští, že látka nalezená v automobilu patřila mezi zakázané. Ilarion nicméně odmítl jakoukoliv spojitost s nezákonným držením nebo přepravou těchto látek.

Moskva si předvolala českého diplomata kvůli zadržení ruského duchovního

V souvislosti se zadržením Ilariona si v úterý ruské ministerstvo zahraničních věcí předvolalo zástupce českého velvyslance v Moskvě Jana Ondřejku. V „důrazném protestu“ označilo krok českých úřadů za neopodstatněný a požadovalo Ilarionovo okamžité propuštění.

Mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő v úterý pro iDNES.cz řekl, že o propuštění neví a věc komunikuje policie. „Nemám o tom v tuto chvíli informace, že by to souviselo (s předvoláním českého diplomata v Rusku pozn. red.),“ doplnil.

