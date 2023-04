Hustý vzduch, hučení strojů. K cíli ražby „déčka“ zbývá milion tun kamení

Do podzemí jsme se dostali širokou betonovou dírou, která vznikla jen pár desítek metrů od mrakodrapů na pražské Pankráci. Až bude metro hotové, díru dělníci zavezou, teď je to ale jediný přístup do podzemí. Do hloubky 35 metrů pod povrchem nás svezl klecový výtah. Pracovníci se při cestě dolů tváří vážně.

Nakonec ani my jsme se nemohli do podzemí podívat bez přilby a speciální brašny s dýchacím přístrojem. Máme ji hlavně kvůli tomu, kdyby během naší návštěvy vypukl požár. Dým by nás udusil během chvíle. Na dně díry je tmavé lepkavé bláto. Vstupy do rozestavěných tunelů, které se rozbíhají v opačných směrech, hlídá malá kaplička se soškou svaté Barbory, patronky horníků.

Prach a hluk

Za chvíli už stojíme v jednom z nich. A není tady příjemně. Šachtami se rozléhá nepřetržité dunění a hučení strojů, vzduch je dusný, plný prachu, který se rychle lepí na sliznici a vyvolává pocit neustávající žízně.

Pokud se podaří dokončit stavbu včas, v roce 2029 se tudy budou blížit první vlaky metra ke stanici Olbrachtova, která zatím existuje jen ve stavebních nákresech.

Plán trasy D pražského metra

„Ta hornina je tady natolik měkká, že je možné ji odtěžovat lžící bagru, nemusíme používat sbíječky, nemusíme používat trhaviny. Na první pohled vypadá jako tvrdá, ale není,“ ukazuje stavbyvedoucí Radek Kozubík na nasvícenou stěnu.

Práce tady postupují relativně rychle. Bagrista vždycky odbourá zhruba 150 centimetrů skály, pak se rozdrcený kámen odveze a nastoupí další práce, aby se tunel nezhroutil. Stěny se vyztuží systémem armatur a ocelových vrutů, které tunel přišpendlí k vyrubaným stěnám. Na konstrukci se nastříká beton, který díky speciálním příměsím tuhne během několika vteřin a celý koloběh pokračuje znova. Jenže podzemí Prahy zdaleka není všude tak příznivé.

„Obecně geologie v Praze je taková učebnice. Je tady spousta různých geologických situací. A ta místa, která se nacházejí na zlomech, jsou vždy komplikovaná,“ říká náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček s hořkým úsměvem.

Praha je specifická. Podzemí je tady mimořádně pestré a jednotlivé vrstvy se mění v extrémně krátkých úsecích. Pro podzemní stavby je to problém. Znamená to především velmi detailní geologický průzkum před začátkem a pak pružné změny stavebních postupů, když se stavba rozeběhne.

„Dá se říct, že na všech stavbách, které aktuálně běží, je nějaký problém s geologií. V případě metra je to složité, ale zatím jsme vždy řešili situace, o kterých se dopředu vědělo, že budou problematické,“ shrnuje Zdeněk Hřib, náměstek primátora pro dopravu. Pražské podloží je zkrátka zrádné.

Vidět je to i na budovaném úseku metra mezi budoucími stanicemi Olbrachtova a Pankrác. Vzdušnou čarou je dělí zhruba kilometr, jenže zatímco na jedné straně stačí k hloubení tunelu bagr, na té druhé vypadá situace úplně jinak. „V této části jsou diabasy. To je velice tvrdá hornina vulkanického původu, takže naopak musíme používat trhaviny a trhací práce,“ ukazuje stavbyvedoucí Václav Anděl, který dozoruje druhou část tunelu.

Práce jsou tady ještě citlivější, protože jen pár metrů nad místem, kde se dělníci probourávají horninami, aktuálně projíždějí soupravy metra C. Právě na Pankráci bude možné mezi linkami přestupovat, zatím se ale stavbaři snaží, aby o nich ideálně dopravní podnik vůbec nevěděl.

„Práce, které probíhají, jsou pod neustálým dohledem geomonitoringu, nepřetržitě běží měření na kolejích, kde se monitoruje pohyb v řádu sekund,“ vysvětluje Anděl. Cílem je samozřejmě zajistit maximální bezpečnost.

Až bude hotovo

Zatím probíhají „hrubé“ práce. Na ty jemnější, jako je například pokládání kolejí nebo budování interiérů stanic, přijde čas až za několik let.

Už teď je ale jasné, že oproti zavedeným linkám přinese metro D citelné změny. Tou hlavní mají být úplně nové vlaky, které se už mají obejít bez řidičů, a provoz má být plně automatický.