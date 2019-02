Zákon nejspíš umožní, aby i v Česku jezdilo metro bez řidiče

Hokejoví fanoušci, kteří se loni vydali na Mistrovství světa do dánské Kodaně, jezdili do tamní arény metrem, které řídí počítač. Metro bez řidiče jezdí i v dalších evropských městech. A nově by to mělo být možné i v Česku. Poslanci dali šanci novele drážního zákona.