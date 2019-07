Deset let bez „briket“. Sovětské podvozky však v metru pořád jezdí

Jak se vozy 81-71 zapsaly do historie pražského metra?

Zapsaly se docela výrazně, mnoho let to byl nejpočetnější typ vozů pražského metra a byly vyvinuty téměř na míru pro tehdy budovanou trasu A. Kvůli jejímu členitému profilu totiž nestačily nejstarší vozy EČS, které měly nedostatečný výkon motorů. Musel se udělat konstrukčně úplně nový motor a při té příležitosti byly provedeny i další úpravy. Součástí nového přístupu byly také soupravy s čelními a vloženými vozy. U nových souprav už tedy nebylo stanoviště pro strojvedoucího v každém voze, ale jenom na krajích.

Strojvedoucí navíc seděl uprostřed, nově se počítalo s jednočlennou obsluhou bez pomocníka strojvedoucího. To byl hlavní počáteční přínos vozů 81-71. Kromě nejstarší trasy C vlastně navíc zahajovaly provoz na většině úseků, i díky tomu se staly v podstatě ikonou pražského metra.

O první vozy EČS se vedly spory, jak to bylo s vozy 81-71?

V roce 1968 se zvažovalo jestli se mají ze zahraničí pořídit sovětské vozy, nebo jestli je lepší vyvinou vozy vlastní. Konalo se dokonce výběrové řízení, do kterého se zapojilo okolo pěti subjektů. Byly tam mimo jiné firmy ze Švédska a Vídně, svou roli v tom hrál i rok 1968. Nejžhavějším adeptem byla pražská ČKD.

Jeho vozy ale v metru nejezdily.

ČKD bylo nakonec vybráno, aby vozy metra vyvinulo a následně i dodávalo. Vznikly z toho dva prototypy R1. Ty byly podrobeny testům na zkušební trati na Kačerově. Objevil se ale problém s termíny. ČKD počítala s tím, že bude schopna vůz vyvinout, vyzkoušet a uvést do výroby. Ale tím, že tady s metrem do té doby nebyly žádné zkušenosti, tak se vyskytly technické problémy, které by se sice daly vyřešit, ale nebyl na to čas. Podnik Tatra Smíchov, který měl vozy vyrábět, měl navíc zastaralé technické zázemí, které s trochou nadsázky odpovídalo manufaktuře z 19. století.

A volba padla na Sovětský svaz?

Kvůli všem těmto problémům se v roce 1971 rozhodlo, že bude jistější nakoupit vozy ze Sovětského svazu, kde už zkušenosti byly a bylo možné získat stroje v požadovaném termínu a množství. Samozřejmě se do toho vkládaly i politické vlivy mezi různými skupinami odborníků. Je ale potřeba říci, že vozy R1 měly své problémy a nebylo vůbec jisté, že by se do otevření metra podařilo tyto obtíže vyřešit.

A u druhé zakázky vozů už tedy bylo jasné, že budou nakoupeny v Sovětském svazu?

U vozů 81-71 už to jasné bylo. Když už se pražské metro vydalo cestou sovětské technologie, ať už šlo o údržbu, nebo třeba vybavení depa, tak už se pokračovalo v zavedené linii. Sovětský svaz ale musel udělat zásadní úpravy vozů kvůli provozu na trase A. Úpravy byly nutné, protože v Rusku jezdily vozy po docela rovných trasách, na trase A je situace komplikovanější.

Odstranil se azbest a dřevo

Na jak dlouhou dobu se s vozy do provozu počítalo? Nakonec jezdily dlouhých 31 let.

U kolejových vozidel není životnost 25 i 30 let nijak vyjímečná. U nejnovějších vozů se kvůli elektronice, která má kratší životnost než mechanické části, počítá s tím, že za svůj život projdou rozsáhlejší modernizací. Po roce 1990 se dodávky z Ruska ukončily. Proces byl velice rychlý, doběhly poslední nasmlouvané dodávky. Nejstarší EČS se dostaly do fáze, kdy už měly nedostatečný výkon a navíc se daly použít jen na trase C. Vozů EČS bylo jen několik, tak je bylo možné vyřadit, ale z řady 81-71 zbývalo ještě 507 vozů, tam už se modernizace vyplatila. Nechaly se hlavně původní podvozky a skříně, všechno elektrické zařízení, dřevo a azbest se odstranilo. Dnes je v provozu 93 těchto rekonstruovaných souprav a dělí se o ně trasa A s trasou B.

Jak se staré vozy lišily od těch, které se používaly na západě?

Lišily se hodně. U vozů metra je obecně spousta koncepcí. V USA se například používají velmi masivní vozy. U nás byl samozřejmě propastný rozdíl, co se týká elekrického zařízení a podvozků. Sovětští konstruktéři v podstatě neustále vylepšovali technické řešení z 20.-30. let. Doplňovaly se sice modernějšími prvky, koncepce ale pořád vycházel ze starých modelů. Vozy 81-71 byly také jen evolucí původních typů, a to už za světovým vývojem výrazně pokulhávalo.

No a jak se liší nejmodernější vozy?

Ty jsou v podstatě nesrovnatelné. Původní vozy musely třeba mít každých osm hodin základní technickou prohlídku. Moderní vozy mívají nejzákladnější prohlídku třeba po deseti až dvanácti dnech. Rozdíly jsou už skutečně generační. Nemusí se kontrolovat tolik kontaktních prvků a složitých mechanických dílů. To platí i pro rekonstruované vozy. Tam skutečně zbyly v podstatě jen podvozky a vozové skříně. Jinak naprosto odpovídají dnešním standardům.