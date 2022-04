Angličtina se dětem dostává do uší. Školy vsází na dvojjazyčnou výuku předmětů

Tajemnou zkratku CLIL, kterou je možné najít na stránkách čím dál tím více základních a středních škol, lze přeložit jako vzájemná propojená výuka předmětu a cizího jazyka. Snahou metody, kterou uznává ve výuce i ministerstvo školství, je dopřát dětem, aby se ve škole s cizím jazykem setkávaly i mimo hodiny angličtiny.

Nejčastěji se touto formou vyučují přírodní vědy nebo jednotlivé výchovy, které mají navíc tu výhodu, že učitel rovnou prakticky ukazuje to, o čem před chvílí mluvil. Česky mluvící učitel vysvětluje látku v tandemu s rodilým mluvčím, žáci si tak osvojují jak probíranou látku, tak nové fráze a slovíčka z cizího jazyka.

„Našim cílem není, aby děti v hodinách rozuměly úplně všemu, ale to, že do ucha dostávají normální, běžnou anglickou mluvu. Myslím, že se nám to daří hezky, máme dobré výsledky i ve Scio testech,“ těší ředitelku Základní školy Hanspaulka Marii Pojerovou.

Je třetí vyučovací hodina, čtvrtek. Pro čtvrťáky z Hanspaulky to znamená jediné – jejich oblíbený předmět vlastivědu. Není to ale jen o vlastivědě, děti se těší, že ji budou mít „říznutou“ s angličtinou. „Každý čtvrtek máme vlastivědu se slečnou Shelby. Mám rád tyto hodiny, protože v nich mluvíme anglicky,“ říká Max, jeden z žáků zmíněné základní školy.

Varšava is the capital of Poland

Začíná hodina a do třídy přichází dvě mladé učitelky. Anežka, česká učitelka vlastivědy, a její kolegyně Shelby. „Na škole nám učí rodilé mluvčí z Ameriky. Jsou to klasické zaměstnankyně školy, ne jako jinde, kde jsou tito angličtináři jenom externě,“ vysvětluje hrdě koordinátorka rodilých mluvčí Lenka Knoblochová, která na škole vyučuje angličtinu.

To už učitelský tandem stihl seznámit děti s tématem hodiny. Zrovna probírají evropské státy a v dané lekci je čeká Polsko. Obě učitelky prochází nahodile třídou, na děti mluví anglicky (a Anežka i občas česky). „Matouš, what did you find,“ ptá se Texasanka Shelby Matouše na to, co vyčetl z mapy.

„Osvětim. It is a...,“ odvětil Matouš a hledal slova, jak by vysvětlil, s jakou historií je město spojeno. Česká učitelka své kolegyni rychle překládá, že jde o jedno z tamních měst. Do detailů ale zbytečně nezabíhá, ve vzduchu plápolá několik dalších rukou, které se hlásí o své slovo.

„Great, Matouš! Juliana, what else did you find?“ pochválila Američanka žáka a rovnou vyvolala Julianu, aby se i ona podělila o to, co vyčetla z mapy. Děti jedno po druhém, tak jak je Shelby vyvolávala, jmenovaly z mapy to, co viděly. Nepřestávaly se u toho ale jednou rukou hlásit a prstem té druhé si hlídat bod, který objevily. Padala tak anglická slova jako hory, zámky, názvy jednotlivých měst.

Když třída náležitě vytěžila veškeré možnosti mapy, ujala se hlavního slova Anežka. Na děti v učebnici čekala polská slova i s českým významem, a tak si je, pro změnu jednou v češtině, společně prošly.

Poté učitelské duo dalo dětem za úkol, aby se rozdělily do libovolných dvojic, přičemž někteří žáci zůstali úmyslně sami. Chtěli. Vesměs nové dvojičky v lavici řešily úkoly, které měly v učebnici s pracovním sešitem.

„What is the capital?“ zeptala se Shelby a ve vzduchu se opět rázem objevil zástup rukou většiny třídy. „Varšava is the capital of Poland,“ odvětil bleskově jeden z žáků, že hlavním městem Polska je Varšava. „Správně,“ pochválila ho učitelka Anežka.

Třída se v průběhu hodiny seznámila se základními reáliemi Polska pomocí několika českých a anglických cvičení, anglicky si děti zopakovaly časování sloves ve třetí osobě (přidávání písmene s, pozn. red.) a na závěr na ně čekalo krátké české video shrnutí.

Hodina měla spád, výhodou navíc bylo, že žáci museli být neustále ve střehu. Český výklad střídal ten anglický a obráceně, učitelky byly skvěle sehrané a tandemová výuka bavila i čtvrťáky.

Složitá příprava, ale výsledek stojí za to

Jakkoliv zajímavá a pro žáky užitečná hodina právě skončila, pro Anežku s Shelby šlo o náročných pětačtyřicet minut. I když se to nezdá, učitelky musí být skvěle sehrané a mít program hodiny naplánovaný do detailu, není místo na improvizaci.

„Občas je náročné učit děti předmět anglicky a česky zároveň. Pomáhá mi ale, že učím vlastivědu třetím rokem, takže jsem se za tu dobu naučila i některá česká slovíčka,“ těší Shelby z amerického Texasu. Dodává, že i když zrovna její kolegyně Anežka mluví svým rodným jazykem, pasivně jí rozumí. Před dětmi se ale učitelské duo snaží mluvit převážně cizím jazykem, aby se jim lépe dostal do uší a ony pak o to lépe rozuměly.

Ostatně se to škole ředitelky Pojerové daří skvěle. „Ano, ve srovnávacích testech naši žáci skutečně dosahují nadprůměrných výsledků v poslechu oproti ostatním školám,“ přiznává hrdě koordinátorka Knoblochová. Zároveň ji ale trápí, že čtyři z šesti učitelek po tomto školním roce skončí. „Jsou tady už dlouho, chtějí se vrátit domů a založit rodiny,“ vysvětluje.

Na Knoblochové tak nyní je, aby vybrala vhodné nástupce, kteří budou u dětí stejně oblíbení jako dosavadní učitelé. „Nejvíc mě na tom baví prezentace od Shelby a Anežky,“ svěřil se o přestávce čtvrťák Max. Přiznal, že s angličtinou nemá problém díky tomu, že s rodiči v dětství žil v Nizozemsku a chodil tam i do anglické školky.

Zato jeho spolužačka Isabel má s výukou trochu problém, to ale kvůli skutečnosti, že kromě klasické školní angličtiny a výuky CLIL chodí ještě do dvou anglických kroužků a jednoho německého. „Oba jazyky a jejich slovíčka se mi pletou. Ale rozumím dobře, když někdo mluví anglicky,“ řekla spokojeně.

„Je skvělé, že děti mohou mluvit anglicky i v jiných předmětech než je angličtina. Používají se i jiná slovíčka než v klasickém jazyce. Konkrétně vlastivěda je obohacena o slovíčka z cestování, měst a dalšího, co jim v budoucnu může pomoct. A to i u maturity,“ vysvětluje Shelby.

Anežka souhlasně přikyvuje, ale nezapomíná ani na temnou stránku věci – složitou přípravu. „Nemáme čas spolu program výuky řešit osobně, a tak si po poslední hodině píšeme e-mail, co budeme dělat v následujícím týdnu. Máme nápady, jak by hodina mohla vypadat, tak si to nastíníme.“

Duo sice v angličtině vyučuje, ale rozhodně v ní nezkouší. „Anglicky děti nezkoušíme, ale do českých testů dostávají bonusovou otázku, kterou mohou udělat. Pak z ní mají další body, nebo ji mohou nechat tak,“ vysvětluje Shelby.