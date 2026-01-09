Metnar reaguje na švýcarskou tragédii. Co se rozhodl nechat v klubech prověřit

Autor: ,
  20:07
Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) zadal generálnímu řediteli hasičů prověření požární bezpečnosti v klubech a nočních podnicích v Česku. Kontroly začnou příští týden, jejich vyhodnocení bude v září. Metnar tak reaguje na novoroční tragický požár v baru ve švýcarském horském středisku Crans-Montana, který si vyžádal desítky obětí.

Lubomír Metnar (ANO) odpovídá novinářům na dotazy po konzultacích s prezidentem Petrem Pavlem. (2. prosince 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Metnar na základě podnětu od premiéra Andreje Babiše (ANO) zadal generálnímu řediteli Hasičského záchranného sboru Vladimíru Vlčkovi úkol ověřit, zda jsou kluby a bary v Česku vybavené základními požárně-bezpečnostními prvky, zejména hasicími přístroji, a zda splňují zákonné povinnosti.

„Jedná se o reakci na tragickou událost ve Švýcarsku. Smyslem tohoto kroku je prevence a snaha předejít podobným tragédiím. Chceme mít jistotu, že jsou bezpečnostní pravidla v praxi dodržována,“ uvedl ministr vnitra.

Při tragickém požáru ve švýcarské Crans-Montaně se zranil i Čech

Kontroly plánované od 12. ledna do konce srpna se zaměří se na provozovatele nočních podniků, barů, hudebních a tanečních klubů, diskoték, vináren a dalších provozoven, které lze z hlediska požární bezpečnosti považovat za rizikové, uvedlo ministerstvo vnitra. „Vyhodnocení kontrol je plánováno na září 2026,“ dodalo.

Kontroly požární bezpečnosti jsou standardní součástí činnosti hasičů, opakovaně odhalují nedostatky. Výsledky kontrol poslouží pro případná doporučení nebo další opatření, uvedl resort vnitra. Rozsáhlé kontroly hasiči spustili loni po lednovém požáru v restauraci U Kojota v Mostě, který si vyžádal sedm obětí.

Vyhořelý švýcarský bar neprošel požární kontrolou od roku 2019. Starosta neví proč

Kontroly restaurací, hospod, barů a vináren včetně předzahrádek tehdy měly prověřit legálnost staveb, plynové ohřívače či tlakové lahve. Ze 1738 kontrol byly nedostatky zjištěny u 677 zařízení.

Požár v baru Le Constellation v Crans-Montaně vypukl během silvestrovských oslav brzy po půlnoci na Nový rok. Místní úřady později uvedly, že příčinou byla zřejmě jiskřící zábavní pyrotechnická fontána, od níž se vzňala pěnová výplň stropu. Požár se rychle rozšířil a lidé se v panice snažili ze suterénního klubu uniknout po úzkém schodišti. Zemřelo 40 lidí, mezi 116 zraněnými je i Češka.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

Nejčtenější

Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu

Zúžení schodů během rekonstrukce ve švýcarském baru La Constellation v roce...

Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro, kterého v sobotu při vojenské operaci v latinskoamerické zemi zajaly americké síly, byl přepraven na americkou válečnou loď a společně s manželkou budou...

Metnar reaguje na švýcarskou tragédii. Co se rozhodl nechat v klubech prověřit

Lubomír Metnar (ANO) odpovídá novinářům na dotazy po konzultacích s prezidentem...

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) zadal generálnímu řediteli hasičů prověření požární bezpečnosti v klubech a nočních podnicích v Česku. Kontroly začnou příští týden, jejich vyhodnocení bude v...

9. ledna 2026  20:07

Je to blázen, ať nás nechá na pokoji, nelíbí se Gróňanům Trumpovy plány s ostrovem

Kusy ledu se pohybují po moři u ostrova Qoornoq, nedaleko města Nuuk v Grónsku....

„My nejsme na prodej!“ Obyvatelé Grónska tak reagují na plány anexe ostrova od amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vyjadřují obavy, vzdor i nervozitu. V rozhovorech pro BBC mluví o koloniálním...

9. ledna 2026  19:41

Kdo byl Jiří Straka, co provedl, kolik za to dostal a proč je spojený se spartakiádou

Jiří Straka během tří měsíců zavraždil tři ženy a další dvě se zabít pokusil.

Jiří Straka je sériový vrah, který zavraždil tři ženy na jaře 1985 a byl za to odsouzen na 10 let. V době spáchání zločinů mu totiž bylo 15 a 16 let. Jaký dostal trest a kde je mu konec?

9. ledna 2026  19:31

Na vině je rozšiřování NATO. Útoky nejsou vyloženě genocidní, řekl Turek v Kyjevě

Ministr zahraničí Petr Macinka a Filip Turek (Motoristé sobě) při příjezdu na...

Poslední ruský útok na Kyjev je tragédií, i když ne genocidního charakteru, řekl čestný prezident Motoristů sobě a kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek během návštěvy ukrajinské...

9. ledna 2026  19:18

Turek podá žalobu na ochranu osobnosti. Chce, aby se mu Pavel omluvil

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek dorazil na Hrad za prezidentem...

Filip Turek podá žalobu na ochranu osobnosti kvůli tomu, jak prezident Petr Pavel zdůvodnil, že ho nejmenuje ministrem životního prostředí. „Zdůvodnění se mě hluboce dotýká. V nejbližších dnech podám...

9. ledna 2026  18:59

V Německu udeřila bouře Elli, školy se zavřely. Části Francie a Británie bez proudu

Silné sněžení v německém Hannoveru. (9. ledna 2026)

Sněhové bouře v Evropě několikátý den po sobě omezily vlakovou i leteckou dopravu. Do Německa dorazila sněhová bouře Elli, která si vynutila uzavření škol. Ve Velké Británii a ve Francii jsou...

9. ledna 2026  7:39,  aktualizováno  18:58

X vypnula generování obrázků neplatícím uživatelům, EU a Londýnu to nestačí

Nové logo Twitteru, dnes již X

Sociální síť X amerického miliardáře Elona Muska vypnula neplatícím uživatelům možnost prostřednictvím chatbota s prvky umělé inteligence (AI) Grok generovat nebo upravovat obrázky. Jde o reakci na...

9. ledna 2026  18:52

EU schválila obchodní dohodu s Mercosurem, šéfka EK ji může podepsat

Mercosur? Z von der Leyna do louže! napsali zemědělci na transparent v Náchodě.

Státy Evropské unii schválily přijetí obchodní dohody mezi EU a jihoamerickým uskupením Mercosur. Informovalo o tom kyperské předsednictví evropského bloku. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der...

9. ledna 2026  18:46

Na Chomutovsku havaroval autobus plný dětí, nehoda uzavřela silnici

Policejní auto.

Autobus plný dětí dnes odpoledne havaroval u obce Domašín na Chomutovsku. Nikdo neutrpěl zranění. Pro děti přijel náhradní autobus. Nehoda uzavřela silnici mezi Měděncem a Kláštercem nad Ohří....

9. ledna 2026  18:38

Zásady neporušuji, v DPP jsem zajistil transparentnost, hájí Hřib 45 tisíc měsíčně

Hřib si díky funkci v Dopravním podniku přilepší o 45 tisíc. Žádné zásady...

Setrvání ve funkci předsedy dozorčí rady Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) spolu s poslaneckým mandátem není porušení zásad Pirátů, soudí jejich předseda Zdeněk Hřib. Za své působení v...

9. ledna 2026  18:29

Silné sněžení zkomplikovalo dopravu, problémy byly na dálnicích i v Praze

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Západní polovinu republiky dnes od časného rána zasáhlo intenzivní sněžení, které zkomplikovalo provoz na dálnicích, horských silnicích i ve městech. Policie řešila zejména v západních, severních a...

9. ledna 2026  18:26

Švýcaři zadrželi majitele vyhořelého baru. Oběti tragédie přijel uctít i Macron

Manželé Jacques a Jessica Morettiovi – majitelé vyhořelého baru ve švýcarské...

Švýcarská policie v pátek zadržela jednoho z majitelů baru Le Constellation, který vyhořel při oslavách Nového roku v lyžařském středisku Crans-Montana. Oběti novoroční tragédie uctila minutou ticha...

9. ledna 2026  16:30,  aktualizováno  17:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.