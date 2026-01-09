Metnar na základě podnětu od premiéra Andreje Babiše (ANO) zadal generálnímu řediteli Hasičského záchranného sboru Vladimíru Vlčkovi úkol ověřit, zda jsou kluby a bary v Česku vybavené základními požárně-bezpečnostními prvky, zejména hasicími přístroji, a zda splňují zákonné povinnosti.
„Jedná se o reakci na tragickou událost ve Švýcarsku. Smyslem tohoto kroku je prevence a snaha předejít podobným tragédiím. Chceme mít jistotu, že jsou bezpečnostní pravidla v praxi dodržována,“ uvedl ministr vnitra.
|
Při tragickém požáru ve švýcarské Crans-Montaně se zranil i Čech
Kontroly plánované od 12. ledna do konce srpna se zaměří se na provozovatele nočních podniků, barů, hudebních a tanečních klubů, diskoték, vináren a dalších provozoven, které lze z hlediska požární bezpečnosti považovat za rizikové, uvedlo ministerstvo vnitra. „Vyhodnocení kontrol je plánováno na září 2026,“ dodalo.
Kontroly požární bezpečnosti jsou standardní součástí činnosti hasičů, opakovaně odhalují nedostatky. Výsledky kontrol poslouží pro případná doporučení nebo další opatření, uvedl resort vnitra. Rozsáhlé kontroly hasiči spustili loni po lednovém požáru v restauraci U Kojota v Mostě, který si vyžádal sedm obětí.
|
Vyhořelý švýcarský bar neprošel požární kontrolou od roku 2019. Starosta neví proč
Kontroly restaurací, hospod, barů a vináren včetně předzahrádek tehdy měly prověřit legálnost staveb, plynové ohřívače či tlakové lahve. Ze 1738 kontrol byly nedostatky zjištěny u 677 zařízení.
Požár v baru Le Constellation v Crans-Montaně vypukl během silvestrovských oslav brzy po půlnoci na Nový rok. Místní úřady později uvedly, že příčinou byla zřejmě jiskřící zábavní pyrotechnická fontána, od níž se vzňala pěnová výplň stropu. Požár se rychle rozšířil a lidé se v panice snažili ze suterénního klubu uniknout po úzkém schodišti. Zemřelo 40 lidí, mezi 116 zraněnými je i Češka.