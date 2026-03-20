Je pravděpodobná souvislost s teroristickým útokem, řekl Metnar. Svolává krizový štáb

„Událost se obešla bez zranění, evidujeme škody na majetku. Zabýváme se všemi dostupnými informacemi. Je zde pravděpodobná souvislost s teroristickým útokem,“ uvedl Metnar.
Za požárem průmyslové haly v Pardubicích stojí podle dostupných informací skupina The Earthquake Faction. Ta uvedla, že jí vadí spolupráce s izraelským výrobcem dronů. Incidentem se nyní zabývá policie.
Požár v Pardubicích vyšetřuje i BIS. Přihlásila se tajemná skupina
O požáru objektu v Dělnické ulici dostali hasiči informaci krátce po 04:15. Jednu z hal, která je tvořena z velké části železnou konstrukcí, podle hasičů požár kompletně zničil.
Podle redaktora iDNES.cz krátce po osmé hodině nad areálem létal vrtulník, ale jinak byla situace na místě klidná a z ohořelých budov již žádný dým nestoupal. Do areálu plného zasahujících hasičů policie nikoho nepouští.