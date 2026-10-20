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Kolony na hranicích Polska a Ukrajiny neznačí migrační vlnu, uklidňuje Metnar

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  17:26
Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) přichází na jednání vlády. Ta má mimo jiné...

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) přichází na jednání vlády. Ta má mimo jiné na programu novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. (24. srpna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

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Tisková konference ministra vnitra Lubomíra Metnara po skončení jednání o...
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Příčinou občasných kolon na hranicích Ukrajiny a Polska jsou podle českého ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO) především letecké poplachy související s ruskými útoky na západní Ukrajinu. Podle informací ministerstva a policie nejde o novou migrační vlnu běženců z Ukrajiny, kteří by se chtěli usadit v EU.

Metnar to v úterý uvedl na síti X s tím, že se na sociálních sítích šíří poplašné zprávy o milionech Ukrajinců, kteří chtějí přijít do Polska a dalších evropských států.

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„Příčinou občasných kolon na ukrajinsko-polských hranicích jsou především letecké poplachy v souvislosti s ruskými útoky na západní Ukrajinu. Odbavování na hraničních přechodech se kvůli nim přerušuje a někdy je nutné přechody i evakuovat,“ napsal Metnar.

Doplnil, že české ministerstvo vnitra situaci nepodceňuje. „Společně s bezpečnostními složkami a dalšími odpovědnými institucemi průběžně sledujeme její vývoj, a to i v rámci Evropské unie. Pokud by došlo k zásadní změně situace, jsme připraveni bezodkladně reagovat a přijmout potřebná opatření,“ dodal ministr.

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Například v pondělí večer odstartovaly kvůli ruským útokům na západě Ukrajiny polské a spojenecké stíhačky, aby střežily polský vzdušný prostor. V úterý ráno polská armáda oznámila, že operace letectva skončila.

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