Kolony na hranicích Polska a Ukrajiny neznačí migrační vlnu, uklidňuje Metnar

Metnar to v úterý uvedl na síti X s tím, že se na sociálních sítích šíří poplašné zprávy o milionech Ukrajinců, kteří chtějí přijít do Polska a dalších evropských států.
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„Příčinou občasných kolon na ukrajinsko-polských hranicích jsou především letecké poplachy v souvislosti s ruskými útoky na západní Ukrajinu. Odbavování na hraničních přechodech se kvůli nim přerušuje a někdy je nutné přechody i evakuovat,“ napsal Metnar.
Doplnil, že české ministerstvo vnitra situaci nepodceňuje. „Společně s bezpečnostními složkami a dalšími odpovědnými institucemi průběžně sledujeme její vývoj, a to i v rámci Evropské unie. Pokud by došlo k zásadní změně situace, jsme připraveni bezodkladně reagovat a přijmout potřebná opatření,“ dodal ministr.
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Například v pondělí večer odstartovaly kvůli ruským útokům na západě Ukrajiny polské a spojenecké stíhačky, aby střežily polský vzdušný prostor. V úterý ráno polská armáda oznámila, že operace letectva skončila.