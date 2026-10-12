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Policisté a hasiči dostanou přidáno víc. Cíl 50 tisíc po nástupu má být do tří let

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  20:10
Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO)

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Zasedání vlády. Na snímku ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). (12. října 2026)
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Příslušníci bezpečnostních sborů dostanou v příštím roce do tarifů přidáno 2400 korun, 500 korun bude na pokrytí přesčasů a pohotovostí. Po dnešním jednání odborových svazů s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a dalšími zástupci vlády to novinářům řekl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).

Původně se měly tarify zvýšit o 1300 korun, stejná částka měla směřovat do stabilizačního příspěvku a zbylých 300 korun mělo sloužit na další složky platu. Odbory kompromis ocenily.

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„Je to kompromis a je to maximum možného, kterého se teď podařilo dosáhnout,“ řekl Metnar, pod jehož ministerstvo spadají z bezpečnostních sborů policisté a hasiči. Dohoda podle něj platí pro rok 2027. O tom, jak bude přidání rozložené v dalších letech, bude s odbory i nadále jednat.

„Budeme navyšovat, garantujeme navyšování po dobu tří let tak, abychom dosáhli nástupní plat nově nastupujících policistů po základní odborné přípravě 50 000 korun. K tomu chceme dojít,“ dodal ministr.

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) řekl, že na navýšení o pevnou částku vydělají v průměru nejvíce ti příslušníci, co mají plat nejnižší. „V tomto smyslu já jsem v zásadě s tou dohodou tak, jak ji rozhodl pan premiér, spokojen,“ uvedl. Ministerstvo spravedlnosti má pod sebou vězeňskou službu.

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Zástupci odborových svazů označili dohodu za kompromisní, ale za dobrou zprávu pro příslušníky bezpečnostních sborů. Původně žádali do tarifů celých 2600 korun, kvůli nákladům na státní rozpočet ale od návrhu ustoupili. Zvýšení základních tarifů podle nich zvedne i hodinovou mzdu za přesčasy a pohotovosti. Odbory požadovaly pro příští rok navýšení o deset procent, nynější zvýšení podle nich znamená v nižších tarifních třídách o asi osm procent.

Metnar původně na konci září oznámil, že se platy příslušníkům bezpečnostních sborů mají zvyšovat o 2600 až 2900 korun, a to po dobu tří let. Odbory s tím nesouhlasily, argumentovaly mimo jiné tím, že růst platů o pevnou částku nezohledňuje, v jaké tarifní třídě jsou příslušníci zařazeni a jak dlouho u sboru pracují. Stabilizační příspěvek podle nich navíc může být omezen nebo odebrán, pokud na něj nebudou prostředky, nezapočítává se do odchodného ani výsluhového příspěvku a příslušníci na něj nemají nárok při nemoci.

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