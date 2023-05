Hana je armádní meteoroložkou. Dělostřelcům pomáhá zpřesnit palbu

Co vás přivedlo do armády?

Armáda pro mě nebyla jasná volba, ale spíše šťastná náhoda. Děda sloužil u armády a bratr se také rozhodl pro kariéru vojáka. Když jsem se proto po střední škole rozhodovala, jakou vysokou si vybrat, brala jsem jejich zkušenosti a rady jako velké plus. Říkala jsem si, že za zkoušku nic nedám, a rozhodnutí se vyplatilo. Beru práci v armádě jako stabilní zaměstnání, které má mezi lidmi nějakou prestiž.

Jak reagovalo vaše okolí a rodina na to, že chcete do armády?

Rodina reagovala pozitivně, není to u nás nic neobvyklého. Obzvláště od rodičů jsem měla při kurzu základní přípravy ve Vyškově velkou podporu. Přátelé mě také podpořili, i když pár z nich v můj úspěch nevěřilo.