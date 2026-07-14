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Meteorologové zveřejnili mapy, kde hrozí největší srážky. Varují i před kroupami

Petra Škraňková
  8:58
Kroupy z bouřky v Hůrce u Lipna. (22. června 2026)

Kroupy z bouřky v Hůrce u Lipna. (22. června 2026) | foto: Ivana Faryová, MF DNES

Takto předpovídá množství srážek za celé úterý 14. července model Aladin.
Předpověď srážek pro Česko z modelu ICON-D2 ukazuje úhrny za 24 hodin do...
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Tropické teploty, ale také přívalové srážky přinese úterý 14. července do Česka. Přeháňky a bouřky, ojediněle i velmi silné, se objeví postupně na celém území. Meteorologové zveřejnili dvě mapy s předpovědí, kde se dají očekávat největší srážky. Teploty na jižní Moravě mají přesáhnout tropickou třicítku.

„Vzhledem k nevýrazné cirkulaci způsobené zejména stacionární výškovou tlakovou níží je velice obtížné lokalizovat oblasti s výraznými projevy bouřkové aktivity,“ vysvětlují odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu. Jednotlivá bouřková jádra budou téměř bez pohybu, což podle nich může způsobovat lokálně výrazné srážkové úhrny.

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Kde hrozí největší srážky? V tom se dva hlavní předpovědní modely, které ČHMÚ sleduje, liší. Zatímco Aladin ukazuje největší úhrny srážek za celý 14. červenec na jihu kraje Vysočina u Telče a v pásu směrem k Pelhřimovu a Voticím a také na Kokořínsku, model ICON-D2 je předpovídá v Krkonoších, na severu Vysočiny u Žďáru nad Sázavou a na Kutnohorsku.

Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až na tropických 32 °C. Na horách bude kolem 21 stupňů Celsia.

Kroupy z bouřky v Hůrce u Lipna. (22. června 2026)
Takto předpovídá množství srážek za celé úterý 14. července model Aladin.
Předpověď srážek pro Česko z modelu ICON-D2 ukazuje úhrny za 24 hodin do půlnoci na zítra.
Mapa s délkou slunečního svitu ve středu 15. července 2026
22 fotografií

Meteorologové na úterý také vydali tři výstrahy:

  • vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí na Moravě přetrvává riziko vzniku a šíření požárů
  • během dne hrozí na celém území riziko velmi silných bouřek doprovázených přívalovým deštěm ojediněle s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a nárazy větru kolem 25 m/s (90 km/h)
  • odpoledne na jižní a jihovýchodní Moravě a v nížinách středních a východních Čech způsobí vysoké teploty silnou zátěž teplem

Jaké bude počasí během týdne?

Velká oblačnost s přeháňkami a bouřkami nás bude doprovázet i během středy a opět některé bouřky, hlavně na Moravě a ve Slezsku, mohou být doprovázené nebezpečnými jevy, jako jsou přívalové srážky, kroupy nebo i nárazy větru. Během dne bude postupně místy polojasno a k večeru srážky ustanou, slibují meteorologové.

V noci teploty klesnou k 18 až 13 stupňům, přes den vystoupají k 24 až 29, na severu a severovýchodě jen k 23 °C. Na horách bude kolem 17 °C.

„Ve čtvrtek se slunce ukáže častěji a s přeháňkou počítejme spíše na horách,“ uvádí Milada Křížová v předpovědi ČHMÚ. Bude polojasno až oblačno, ojediněle, zejména na horách přeháňky nebo bouřky.

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Nejnižší noční teploty spadnou na 16 až 12 stupňů, nejvyšší denní dosáhnou 26 až 30, na jižní Moravě opět až 32 °C.

V pátek přinese přechodně zvětšená oblačnost pocit dusna. Meteorologové předpovídají polojasno až oblačno, od západu přechodně až zataženo a místy občasný déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty 17 až 13 stupňů, nejvyšší denní 26 až 31, na jižní Moravě až 34 °C.

Předpověď na sobotu slibuje polojasno až oblačno, přechodně až zataženo a místy občasný déšť, přeháňky nebo bouřky. Noční teploty spadnou na 20 až 15 stupňů, přes den vyšplhají k 25 až 30 °C.

Od neděle do úterý bude většinou polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 24 až 28 stupni, postupně mezi 22 až 26 °C.

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