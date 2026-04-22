Tento a příští týden budou teplotně mírně až silně podprůměrné, vyplývá z předpovědi Českého meteorologického ústavu. Ale teploty postupně porostou.
„Týdenní průměry nejvyšších denních teplot očekáváme v prvních dvou týdnech předpovědi (20.4.-3.5.) kolem 14 °C, ve třetím a čtvrtém týdnu (4.5.-17.5.) kolem 19 °C,“ uvádí meteorologové v měsíční prognóze.
Tento týden se bude postupně oteplovat až do soboty, kdy nás podle předpovědi čeká nejteplejší den. Zatímco ve středu dosáhnou nejvyšší denní teploty 12 až 16 stupňů, v sobotu vyšplhají k 16 až 21, na Moravě dokonce až ke 23 stupňům Celsia.
V neděli se citelně ochladí – bude až o deset stupňů méně. Nebe se zatáhne a přijdou přeháňky, na horách i sněhové. Odpolední teploty zůstanou mezi 8 až 13 °C.
Příští týden by se mělo oteplit jen o trošku, průměrná teplota se má pohybovat stále kolem 14 stupňů. Ale se začátkem května by měly teploty poskočit o pět stupňů výš.
Příští dva týdny přinesou dva prodloužené víkendy za sebou. Nejprve díky svátku práce 1. května, který připadá na pátek. Týden na to následuje Den vítězství, kdy se slaví konec druhé světové války. Tento svátek patří mezi takzvané velké svátky, které zavírají obchody.
Kdy bude v Česku pršet?
Na srážky budou následující čtyři týdny poměrně chudé. Podle předpovědi se čeká průměrné až podprůměrné množství. „Deficit srážek z uplynulých týdnů a stav sucha se tak budou zvolna prohlubovat,“ varují meteorologové.
Už v polovině dubna varovali, že je letošní rok na srážky chudý. Od ledna do března spadla zhruba jen polovina obvyklého množství srážek. Příznivější byl únor se 116 procenty normálu z letch 1991–2020.
„Za duben jsme zatím k dnešnímu dni zaznamenali pouze 5 mm, což odpovídá čtvrtině obvyklého množství srážek pro toto období,“ uvedli 16. dubna na sociálních sítích.
Nejhorší situace v porovnání s normálem je od začátku roku v Královehradeckém, Olomouckém a Libereckém kraji, kde spadlo v průměru do 60 % normálu 1991–2020. Nejlépe jsou na tom pak kraje Karlovarský a Plzeňský.
Rozložení srážek je zatím také velmi nerovnoměrné. „Zatímco na stanicích na západě Čech spadlo i přes 30 mm (např. Přebuz 32,6 mm), na mnoha stanicích ve středních Čechách nebo na Moravě spadl méně než 1 mm srážek,“ informoval ČHMÚ.