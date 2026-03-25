Počasí na Moravě a ve Slezsku má v následujících dnech podle středeční výstrahy meteorologů ovlivňovat studená fronta, která do České republiky míří z Polska. ČHMÚ varuje před komplikacemi v dopravě, zásobování i energetice. Mokrý sníh může totiž kromě stromů poškodit i dráty elektrického vedení.
Vydatnější sněžení očekávají zejména ve vyšších polohách a horských oblastech. Tam by podle odhadů mohlo napadnout okolo sedmi až patnácti centimetrů sněhu, na některých místech v Beskydech se dokonce očekává dvacet až třicet centimetrů nové sněhové pokrývky.
Sněžení by mělo nastat o čtvrteční půlnoci, v pátek kolem šesté hodiny ranní by mělo pomalu ustávat a přecházet do dešťových přeháněk. Výstraha se týká například oblasti Vsetínska, Rožnova pod Radhoštěm, Valašského Meziříčí, ale i Třince, Českého Těšína nebo Kopřivnice.
Při cestování meteorologové nabádají ke sledování aktuálního dopravního zpravodajství a upozorňují, že je jízdu nutné počasí přizpůsobit. Na cesty do hor je potřeba se vybavit zimními pneumatikami a doporučené jsou i sněhové řetězy.